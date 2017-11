El Tottenham de Pochettino le dio una paliza al Real Madrid

Tottenham sacó pasajes a los octavos de final. En un partidazo que lo tuvo como claro ganador de principio a fin, el elenco londinense se impuso 3-1 como local nada menos que ante el vigente bicampeón Real Madrid y abrochó su pasaje a la siguiente instancia de la prestigiosa Liga de Campeones de Europa. Gran producción del equipo comandado por el santafesino Mauricio Pochettino, quien continúa agigantando su leyenda en el Viejo Continente.

Dele Ali en dos oportunidades y Eriksen anotaron los goles de los Spurs, que también dan pelea en la Premier League de su país. Por su parte, Cristiano Ronaldo se encargó de descontar para el conjunto de Zinedine Zidane, ahora más que nunca en la cuerda floja, ya que la dura caída de ayer en Londres se suma al 1-2 sufrido el último fin de semana ante el recién ascendido Girona por la Liga de España.

Con la victoria, los de Pochettino lideran el grupo H con diez puntos, seguidos por los Merengues con 7. Borussia Dortmund y Apoel suman apenas dos, ya que ayer no se sacaron ventajas en Alemania (1-1).

Otro gran ganador de la fecha fue Manchester City, que contó con el habitual aporte en la red de Sergio Agüero, quien escribió otra página dorada en la historia del club. El Kun ya había alcanzado la cifra de 177 goles que le perteneció durante décadas al inglés Eric Brook y ayer ante Napoli en Italia, logró superar esa marca para convertirse en el máximo artillero en la historia del City.

El Kun facturó el 3-2 a favor de los de Josep Guardiola, que se impusieron 4-2 en el estadio San Paolo y también se metió en la próxima ronda. Después de haber inflado la red, Pep optó por preservarlo y lo sacó de la cancha cuando faltaba un cuarto de hora para el final. Los Ciudadanos, líderes cómodos de la liga británica, recibirán al Arsenal este domingo. Nicolás Otamendi también fue titular y marcó el 1-1 parcial. En el otro partido de la zona, Facundo Ferreyra anotó un gol en el triunfo del Shakhtar sobre Feyenoord.

Además, el rosarino Ever Banega aportó una asistencia y un gol en la victoria 2-1 de Sevilla como local ante Spartak Moscú, por el grupo E. En el equipo dirigido por Eduardo Berizzo también fueron titulares Gabriel Mercado y Guido Pizarro. Por la misma zona, el puntero Liverpool venció como local a Maribor de Eslovenia por 3 a 1.

A un paso de la clasificación quedó Besiktas de Turquía (10), que igualó 1-1 de local con Mónaco ya eliminado (2). Segundo se acomodó Porto, que superó de local 3-1 a Leipzig de Alemania.

Zenit va por el boleto

El Zenit de Emanuel Mammana, Leandro Paredes, Matías Kranevitter, Emiliano Rigoni y Sebastián Driussi visita a las 17.05 a Rosenborg de Noruega, en busca de una victoria que lo clasifique a los 16avos.

El programa completo de la cuarta jornada es el siguiente: Grupo A: Slavia Praga vs. Villarreal y Maccabi Tel Aviv vs. Astana. Grupo B: Young Boys vs. Dinamo Kiev y Partizan vs. Skenderbeu. Grupo C: Estambul Basksehir vs. Hoffenheim y Ludogorets vs. Braga. Grupo D: Rijeka vs. Austria Viena y AEK Atenas vs. Milan. Grupo E: Apollon Limasol vs. Atalanta y Lyon vs. Everton. Grupo F: Copenhague vs. Zlin y Lokomotiv Moscú vs. Sheriff. Grupo G: Steaua Bucarest vs. Hapoel Beer Sheva y Vikoria Plzen vs. Lugano. Grupo H: Arsenal vs. Estrella Roja y Colonia vs. Bate Borisov. Grupo I: Vitoria Guimaraes vs. Marsella y Salzburgo vs. Konyaspor. Grupo J: Hertha Berlín vs. Zorya y Athletic de Bilbao vs. Ostersund. Grupo K: Vitersse vs. Zulte Waregem y Lazio vs. Niza. Grupo L: Real Sociedad vs. Vardar y Rosenborg vs. Zenit San Petersburgo.