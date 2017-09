“El Torneo del Centro es el futuro de la Región”

Después de mucho insistir, el Torneo del Centro volvió a escena. Y uno de sus grandes impulsores es el dirigente rosarino Gonzalo Crespi. El hombre fuerte de Jockey Club en el concejo de la Unión de Rugby de Rosario dialogó con El Hincha sobre la importancia de poder afianzar el certamen con Córdoba, sin dejar de lado el Litoral y el desarrollo que debe tener la Región, que según el dirigente verdiblanco, tiene mucho potencial para lograr competirle a la Urba.

“Organizar el Torneo del Centro no es difícil. Aparte es estratégico: el Torneo del Litoral es un muy buen campeonato, cuando se hizo hace dieciocho años fue una solución espectacular para un rugby en el que siempre salían campeón Jockey y Duendes, porque a lo sumó después perdías y compartías el título. Fue clave para el desarrollo”, opinó de arranque el consejero de la URR ante la consulta de El Hincha.

Para darle sustento a sus ideas, Crespi argumentó: “Para el desarrolló de la Región es indispensable que se juegue una competencia de este tipo. El Litoral sólo no alcanza. Repito, es un excelente torneo, pero hay que mejorarlo. Lo empezamos a jugar hace dieciocho años, todo lo que nace debe mejorar y si tenemos la posibilidad de mejorar a través de la competencia con Córdoba, porque no hacerlo”.

El primer obstáculo es el calendario y como coexistirían el Litoral y el Centro: “Esto se va a tener que reacomodar. Hay que ver que va a pasar con el Campeonato Argentino y si no vamos a tener que amoldar el Litoral, acortarlo u organizarlo de alguna forma, para tener un final con el Torneo del Centro para que todos tengan participación en varios niveles”, expresó Crespi.

Haciendo memoria, el dirigente de Jockey reveló: “Hace unos años se jugó un Torneo del Centro con 36 equipos en tres niveles y con la participación de dos equipos uruguayos. Y todo el costo del torneo se cubrió por completo. Y en ese momento no hubo aporte del estado, que hoy sí lo tenemos. Y esa participación es estratégica, porque dentro de la Región Centro, el desarrollo del rugby como deporte es central. Utilizar la autopista para la comunicación de ambas provincias, que antes no estaba”.

“No se si el rugby es mucho más que otros deportes, tal vez es igual, pero lo importante es que es distinto. Se necesitan más jugadores, todos los clubes tenemos que invertir en el desarrollo y los torneos de desarrollo deberían contar con mayores recursos. Tenemos muchas personas con conocimiento para volcarlo. Este año Horacio Gattarello no pudo agarrar el rol de desarrollador porque los recursos económicos que teníamos no le permitían cumplir dicha responsabilidad. Hay que invertir. El Banco Municipal decidió apostar al rugby de la ciudad y es un ejemplo entre otros bancos, y para sumar más apoyos hay que armar un buen plan de marketing y un buen plan estratégico, llevado a cabo por profesionales”, sentenció.

Sobre el presente del Torneo del Centro, Crespi afirmó: “Hoy el torneo que estamos jugando esta disminuido en calidad, porque lo estamos jugando en una etapa del año donde necesitamos mandar jugadores al seleccionado, entonces los partidos que vamos a transmitir no van a tener el gran show. Tengo una eterna discusión con mi amigo José “Pepe” Costante ¿Qué atrae a la gente a ver rugby, el show o el juego? Creo que las dos cosas, pero el show es más importante, el ejemplo es: todas las personas que van a ver un partido de la NBA son grandes conocedores del básquet, y del fútbol americano no tienen idea; pero es un espectáculo y tenemos que transformar nuestro rugby en un espectáculo, donde las empresas apuesten y donde los valores del rugby se peguen a las marcas. Es una sinergia entre el rugby y las empresas”.

Para poder desarrollar se necesita estructura profesional porque el rugby no es el mismo de años atrás. “Las estructuras de las uniones son acordes a los proyectos de las uniones y si están acordes o no es en función del plan que uno haga de cara al futuro. Lo primero que hay que desarrollar es el plan, pero para eso hay que formar las estructuras. Puede ocurrir que la estructura con la que uno ya cuenta solo hay que adaptarla, ahora si no hay plan, es decir como voy a planificar ir hacia delante si no se adónde ni como ir. Como vamos a desarrolla la Región Centro si no tenemos en la cabeza desarrollarla. La Urba tiene una estructura monstruosa, entonces como se hace para competir”.

Analizando el presente de Rosario, el consejero de la URR dijo: “Las uniones tienen que contar con desarrolladores, hay que invertir en el juego. Hay que seguir creciendo. Hoy la comisión de selección de la URR elaboró un plan de trabajo, aportando algo muy importante porque es muy positivo, pero no es su función principal y lo hicieron. Los clubes tenemos que entender que si fortalecemos el rugby de la región nos fortalecemos todos y vamos a crecer todos. Cuando era chico se fundaban clubes de rugby y los colegios jugaban al rugby, ahora eso no pasa”.

Al final de la charla, surgieron más temas y Crespi hizo hincapié en los grandes desafíos que tendrá la dirigencia, como mejorar el arbitraje, contar con control antidoping, poder sumar más clubes y más jugadores.

Festejo verdiblanco en familia

“Estoy muy contento con el triunfo de Jockey en el Litoral. Soy parte de la subcomisión de rugby del Jockey desde 1993, por supuesto que me tocó festejar campeonatos Nacionales, épocas buenas y épocas malas y ahora levantar otra vez”, afirmó Gonzalo Crespi sobre el reciente logró de su club Jockey en el Litoral.

Y analizando el presente de Jockey, aseveró: “Salir campeones es algo muy importante, porque se esta desarrollando un plan estratégico que se empezó a aplicar en 2009. Ese plan salió cuando nos juntamos en el club, y definimos la estrategia, que por momentos se aplicó un poco más y otros un poco menos. Este año se aplicó y eso es fundamental para poder planificar. Hoy Jockey esta trabajando muy bien en infantiles, hay una gran masa de jugadores pero eso solo no alcanza”.

El dirigente verdiblanco tuvo la gran alegría de contar con su hijo Gonzalo como integrante del plantel campeón y el festejo luego de la consagración fue en familia.