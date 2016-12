El técnico canalla será un uruguayo: Montero o Matosas

La intensa lluvia caída en el centro del país impidió que los dirigentes de Central se reunieran con Paolo Montero, tal como publicó este diario en la edición de ayer. Es por este motivo que el cónclave se pasó para la jornada de hoy. Pero no será sólo con el ex entrenador de Colón, con quien se juntarán los directivos auriazules, sino que también hoy en Capital Federal se reunirán con Gustavo Matosas.

Según averiguó este diario, lo que tiene pensado la comisión directiva es, luego de las reuniones de hoy, confirmar quién será el sucesor de Eduardo Coudet en el día de mañana.

Ayer los directivos responsables del fútbol profesional iban a viajar a Buenos Aires. Pero el impedimento de hacerlo vía terrestre, por las condiciones climáticas que se dieron durante la madrugada en la región, hizo que las partes pospongan el encuentro para la jornada de hoy.





La carrera para convertirse en el nuevo técnico ha quedado reducida a dos: Montero y Matosas. Aunque tras la salida de Colón, el ex futbolista de Juventus, entre otros, es quien lleva la delantera. Pero más allá de esto, los directivos no quieren dejar pasar la chance de reunirse con el ex entrenador de León. Ya que luego del contacto que se dio la semana pasada a través de una videoconferencia, varios directivos coinciden en que deben tener una charla de manera personal para luego de ello tomar la mejor decisión.

Montero o Matosas, de ahí no sale. Pero el ex Colón lleva las de ganar y todo indica que mañana será oficializado como nuevo entrenador de Rosario Central.

Pero antes de eso hay un importante paso previo: la reunión de hoy, la que se postergó ayer por las lluvias que impidieron el tránsito normal para conectar Rosario con Buenos Aires por autopista. El sucesor del Chacho está al caer…

Renovación encaminada

José Antonio Chamot se reunió ayer con dirigentes de Rosario Central en busca de acordar la extensión de su contrato por un año. El actual vínculo del coordinador de divisiones inferiores culmina en los próximos días y es por esto que ayer las partes mantuvieron un cónclave para hablar del futuro.

El Flaco estuvo acompañado por Alberto Boggio, quien lo secunda en la coordinación, mientras que por el lado de la dirigencia estuvieron el presidente Raúl Broglia; el tesorero Roberto Fattal Jaef y el prosecretario Fabio García (directivo encargado del fútbol amateur).

La reunión se dio en muy buenos términos y en las próximas horas la continuidad del Flaco quedaría sellada hasta diciembre del año que viene.

Uno de los puntos importantes que se trató en la charla fue la relación del fútbol de inferiores con el nuevo entrenador de la Primera. Y fue allí donde la dirigencia le comunicó al Flaco que la división reserva comenzará a entrenar en Arroyo Seco para que el nuevo técnico tenga un conocimiento mayor de los jugadores que vienen surgiendo de la cantera y que volverán a estar bajo el mando de Leonardo Fernández.

Daniele va a la cuarta

Uno de los cambios más importantes que se dará en el 2017 es en la cuarta división. Es que Hugo Galloni no estará más al frente de la categoría y que en su lugar asumirá Cristian Daniele.

Galloni será el nuevo responsable de la coordinación del fútbol juvenil de la Rosarina. Y en lugar del Cuis, quien dirigió el último año la novena división de AFA, irá Javier García.

De esta manera los entrenadores de las divisiones inferiores de AFA serán los siguientes: 4ª Daniele; 5ª Fernando Lanzidei; 6ª Germán Rivarola; 7ª Ricardo de Alberto; 8ª Iván Potepán y 9ª García.

Vale recordar que Ezequiel Maggiolo continuará siendo el director deportivo del centro de alto rendimiento y el nexo máximo entre el proyecto infanto-juvenil y la dirigencia.