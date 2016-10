El Tala, sentimiento rojo

En la semana que se celebra el 96º aniversario de su fundación (6 de octubre de 1920), El Tala Club Rosario se muestra como una institución de activo movimiento deportivo y recreativo en su sede de Cochabamba 570, en la tradicional barriada de la República de la Sexta.

“Tenemos un club ordenado y sin deudas. No recibimos subsidios y todo lo hacemos a través del esfuerzo de los socios”, manifestó José Manuel Maldonado, presidente de El Tala desde 2008, sobre los recursos que cuidadosamente se administran en un club con 650 socios activos en el padrón.

En El Tala pueden realizarse diversas disciplinas deportivas como básquet, voley, patín artístico y natación. Y precisamente en el complejo acuático del club, que permanece habilitado durante todo el año y explotado por el propio club, también se desarrollan otras actividades como aquagym para adultos, gimnasia de agua y natación para bebés de 6 meses a un año.

Históricamente, el básquet representa una de las disciplinas de vanguardia de El Tala. Los títulos contemporáneos aparecen a simple vista: campeón en Primera División del Top 4 de la Asociación Rosarina en 2008 y 2012, ganador de la temporada oficial 2012, campeón de la Copa 90° Aniversario en junio de este año, y campeón de Reserva en los torneos 2013, 2014 y 2016. Estrellas que quedaron inmortalizadas en el paredón oeste del gimnasio principal.

En categorías infantiles, la enseñanza queda a cargo de un grupo de trabajo conformado por cuatro profesores: Néstor Ruiz Díaz y Nahuel Candreva se encargan de los entrenamientos del Minibásquet, mientras que Fernando Monclus y César Virgilio están al mando de la Escuelita, con niños de 5 a 8 años.

“Tenemos 20 chicos en Premini que van de 9 a 10 años, y 25 jugadores en Mini que son de 11 a 12 años. Mientras que en Escuelita trabajamos con 45 niños”, apuntó Ruiz Díaz.

En total, desde Escuelita a Primera División, cerca de 150 jugadores desarrollan la práctica del básquet en El Tala. Incluyendo categorías como Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Reserva.

“Todas las categorías participan en la Rosarina, mientras que las Sub 13 y Sub 17 también juegan en campeonatos federativos a nivel provincial. En Sub 19 hemos conseguido dos títulos locales”, precisó el entrenador. Gustavo Lalima, DT campeón de Primera en 2012 y 2016, también dirige la Sub 17 y Sub 19.

En un barrio como la República de la Sexta superpoblado de clubes con tradición basquetbolística, el radio de captación de jugadores de El Tala apunta desde Avenida Pellegrini al norte, o sea hacia la zona céntrica.

El vóley femenino tampoco se queda atrás y también reúne a 150 chicas que se dividen en líneas A y B. Con distintas categorías como Escuelita y Minivoley, Sub 12, 13, 15, 17, 19, 23 y Primera. Y no sólo con participación en la Asociación Rosarina de Voley, sino además en torneos provinciales y nacionales.

De hecho las categorías Sub 15 y Sub 17 clasificaron a la Copa Argentina que se llevará a cabo en noviembre en Mar del Plata.

“El vóley está muy bien organizado a través de la intervención de los padres, para que las chicas puedan viajar y participar en distintos campeonatos”, indicó el presidente Maldonado.

En 2008, El Tala construyó una cancha auxiliar en el primer piso del club para la práctica de patín artístico y vóley. Y en 2013 se colocó el piso de madera en dicho gimnasio. La profe María Ayelén Lambretch, a cargo de 60 alumnas de patín, instruye a nivel recreativo. “Tenemos niñas desde los 4 años hasta adultas de 35. La actividad no tiene carácter competitivo. No obstante a fin de año hacemos un festival que incluyen distintas coreografías. Por tercer año consecutivo lo vamos a realizar en el gimnasio de básquet por la cantidad de alumnas y para que los familiares puedan disfrutarlo desde las tribunas”, expresó la profe.

“Tenemos muchas más alumnas que en años anteriores –añadió Lambretch-. “Las clases se dividen en dos grupos y se dictan los martes y jueves de 19 a 21 horas”, precisó mientras las nenas realizaban las primeras vueltas por alrededor del gimnasio.

En temporada de invierno o verano, El Tala administra los destinos del natatorio. “La pileta al aire libre arranca el 8 o 9 de diciembre hasta fines de febrero. Y después ponemos en funcionamiento el sistema climatizado. En 2012 hemos inaugurado nuevos baños y vestuarios en la zona”, confió Lolo Maldonado.

Gastón Grini, uno de los profes a cargo del servicio de pileta, reconoció que “entre 500 y 600 personas que vienen a nadar a El Tala. Además de lo recreativo y terapéutico, aquí hacemos natación en todos los niveles, para participar en torneos de interclubes. Además preparamos actividades para que algunos nadadores intervengan en competencias de aguas abiertas y de travesías por el río”.

Lolo Maldonado define a El Tala como “un club que se autofinancia con el esfuerzo de los socios para la realización de obras”. Así, entre tantos trabajos, se colocó el piso de madera en el gimnasio principal en 2008. Con un cordial servicio de bufet, padres, socios o los propios vecinos del barrio suelen ocupar el salón social para compartir una mesa de café o una merienda en el horario de mayor movimiento en el club. A la tardecita, cuando se ponen en marcha gran parte de las actividades en esta legendaria institución de la República de la Sexta. El sentimiento que despierta el Rojo.

El dato: 4 títulos de Primera División en la Asociación Rosarina ganó El Tala: temporadas 2012 y 2016, y Top 4 en 2008 y 2012. Tres de esas consagraciones las consiguió con Gustavo Lalima como DT.