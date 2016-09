El Tala lo definió rápido: superó a Echesortu en un duelo de invictos

El básquet local vivió en la noche del domingo el cierre de la quinta fecha y la apertura de la sexta.

Duró algo más de un cuarto el que estaba destinado a ser el duelo de la semana y quizás el más esperado de lo que se lleva jugado del torneo local de primera división. El partido sólo fue tal hasta que El Tala endureció la defensa interna para que la bola no le llegue a Boselli, hasta que la visita le complicó el traslado a Sbarra y la única opción que le quedó a Echesortu fue el tiro externo. Allí el local tuvo una noche para el olvido (3 de 23) y El Tala no lo perdonó. La visita abrió el juego con sus variantes y ya en el segundo cuarto dejó atrás a Eche, que no tuvo capacidad de reacción en la segunda mitad y sintió las ausencias por lesión de Esquivel y Bísaro.

Santiago Cabrejas anotó 19 puntos y Joaquín Ríos 18, con buen aporte de Franco Bertonazzi y Augusto Capra en la conducción. En el local hizo 13 Lucas Boselli.

También por la quinta fecha, Temperley doblegó como visitante a Estudiantil por 86 a 74 con 16 de Joaquín Seta y Mauricio Lussenhoff, en tanto que Santiago Lencina anotó 20 en el local.

Regatas superó a Alumni de Casilda 76 a 69 con 27 de Agustín Lombardi, mientras que Andrés Aran terminó con 17 en el perdedor.

Sportsmen, por su parte, le ganó a Caova en tremendo choque por 110 a 91 con 23 de Erick Topino y 19 de Facundo Dayer. Germán Muñoz anotó 21 en el Funebrero.

Y en la apertura de la fecha 6, Atalaya venció a Talleres en tiempo extra (empate en 72) por 85 a 83 con 32 puntos de Maximiliano Yanson. Franco D’Angelo terminó con 26 en el perdedor.

Atlantic arriesga la punta y el invicto

Con cuatro encuentros se abrirá esta noche desde las 21.30 la sexta fecha del certamen rosarino de primera B. El puntero invicto Atlantic Sportsmen recibirá a uno de sus escoltas, Rosario Central, en el partido más atractivo de la jornada.

Mientras, Tiro Suizo y Calzada protagonizarán otro juego que promete paridad y Libertad intentará ratificar su mejoría cuando reciba al siempre complicado Talleres de Arroyo Seco.

El otro choque de la noche será protagonizado por Maciel ante Unión de Arroyo Seco.Para mañana quedó otro encuentro muy interesante, que tendrá como rivales a Saladillo y a Universitario en la zona sur de la ciudad. La fecha se completará, también mañana, con Red Star de San Lorenzo ante Newell’s.

Mientras tanto, en la C, mañana se abrirá la fecha seis con Sionista ante Paganini Alumni.

Licitan sedes

Esta tarde se licitarán las sedes de los cuadrangulares semifinales de la Liga Formativa U15 de Santa Fe y habrá presencia rosarina, con Gimnasia y Esgrima, Sportsmen Unidos y Atlantic Sportsmen.

En la zona A jugarán Santa Paula de Gálvez, Gimnasia, Rivadavia Juniors de Santa Fe y Banco de Santa Fe. En la B se medirán Sportsmen, Ciudad de Venado Tuerto, San Lorenzo de Tostado y Atlantic. Los dos mejores de cada grupo pasarán al cuadrangular final.