El socialismo pidió un calendario electoral unificado para 2017

El socialismo se definió, en forma orgánica, a favor de unificar las elecciones locales de 2017 con las nacionales. La Junta Ejecutiva Provincial del partido debatió y acordó una posición unánime sobre el calendario electoral. “El Partido Socialista cree conveniente la unificación del cronograma electoral entre provincia y Nación”, señalaron las autoridades partidarias.

El año próximo se renuevan los concejos municipales, las comisiones comunales y también 12 intendentes. Además, la provincia renueva nueve de sus 19 diputados nacionales. Del mismo modo que el PJ y los sectores mayoritarios de la UCR, el socialismo se expresó a favor de la unificación del cronograma electoral, con primarias en agosto y generales en octubre.

“Con los comicios locales y los nacionales realizados en una misma jornada se lograría un año electoral más acotado, donde las energías se concentren en las gestiones para resolver los problemas de la ciudadanía y en el que se les simplifique el proceso electoral a los votantes santafesinos”, sostuvo la Junta Ejecutiva Provincial.

El gobernador Miguel Lifschitz definirá el cronograma la semana que viene. A principios de mes dio señales sobre la unificación de las fechas: “Me pongo en el lugar del votante y la verdad que cuatro elecciones a lo largo del año, se hacen difíciles”. Ayer, en Radio 2, amplió: “Un cambio en la fecha no determina un resultado, la gente sabe votar”. El presidente del socialismo provincial, Enrique Estévez, dijo que la unificación es “la opción más conveniente”. Y contrastó: “En 2015 se alargó, con cinco elecciones, donde hemos tenido la posibilidad los santafesinos de debatir y elegir desde la presidencia de la Nación a los ejecutivos locales y las temáticas de la provincia. Creemos que lo conveniente es tener dos momentos de elecciones el año que viene y no cuatro, porque también el humor social no está como para estar seis meses de campaña”.

Ante la división de posturas dentro de la UCR, principal aliado del socialismo en el Frente Progresista, Estévez opinó: “No podemos pensar las fechas de las elecciones en función de lo que nos conviene o no a los partidos políticos individualmente. Una elección no puede poner en crisis un proyecto político de más de 20 años”.

Reclamo por deuda

El Partido Socialista hizo un llamado a todo el arco político de la provincia y a los movimientos sociales y sindicales, para que se sumen al planteo institucional del gobierno santafesino, ante la Nación, por la deuda histórica por descuentos indebidos a la coparticipación federal. Para el PS, se trata de una cuestión de “federalismo”.

En noviembre de 2015 la Corte Suprema falló a favor de la demanda de Santa Fe por los fondos descontados de la coparticipación entre 2006 y 2015. A valores históricos, son 23 mil millones de pesos, pero la cifra actualizada es de casi 40 mil millones.

El presidente Mauricio Macri condicionó la devolución de la deuda a que la provincia reduzca el gasto corriente. Ante el desafío, el PS señaló que “los fondos les corresponden a todos los santafesinos” y llamó al resto de los partidos a apoyar el reclamo.