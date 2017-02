El socialismo marcha con la CGT el 7-M

El titular del Partido Socialista, Antonio Bonfatti, aseguró que su espacio será “parte de la marcha del 7 de marzo” próximo, tras reunirse con el triunvirato de la CGT. El ex gobernador destacó que tuvo “grandes coincidencias en el análisis de la realidad” con la cúpula de la central obrera. “Fue una reunión muy positiva, en la que tuvimos grandes coincidencias en el análisis de la realidad económica que atraviesa el país, vamos a ser parte de la marcha del 7 de marzo”, confirmó Bonfatti en diálogo con la prensa. “Más allá de las identidades políticas, se entiende que hay una situación de deterioro presente, no hay consumo ni certeza de cuando la economía va a volver a estar en marcha”, dijo el titular de la Cámara de Diputados de Santa Fe. En tanto, uno de los titulares de la CGT, Juan Carlos Schmid, advirtió que si no hay rectificación del rumbo del gobierno, se van a profundizar las medidas de fuerza.

En tanto, la CGT cosechó también el respaldo de los intendentes peronistas del Grupo Esmeralda. Tras la reunión que la CGT mantuvo el lunes con las autoridades del PJ, la ronda de encuentros de la central continuó en la sede de Azopardo con los jefes comunales de este sector peronista que mantiene distancia con el kirchnerismo y con el PS.