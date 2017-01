El Sevilla liberó un cupo extracomunitario y oficializará la llegada de Montoya como refuerzo

Walter Montoya se quedará en Sevilla. Los españoles liberaron una de las plazas para extracomunitarios del plantel, y le dieron el gusto a Jorge Sampaoli de contar con el Chaqueño para la segunda parte de la Liga española. Ahora, los dirigentes auriazules se pondrán en campaña para conseguir el reemplazante del mediocampista, que será el segundo refuerzo de este libro de pases.

A última hora de ayer los sevillanos emitieron el TMS correspondiente para habilitar el traspaso del japonés Kiyotake al Cerezo Osaka de su país. Por lo que la transferencia del volante nipón será oficializada a primera hora de hoy. Recién entonces, quedará habilitado el cupo extracomunitario para que Montoya sea jugador de Sevilla.

“En un 99 por ciento, Walter (Montoya) se queda en Sevilla”, le contó a este diario, desde España, el representante del volante, Daniel Luzzi. El empresario rosarino acompañó a Montoya para que cumpla con el trámite de la revisión médica, y la posterior firma de contrato con Sevilla. Finalmente, el Chaqueño rubricó su vínculo con los españoles por cuatro años y medio, hasta junio de 2021.

Luzzi se mostró muy conforme por el resultado de la negociación, en especial, porque todas las partes quedaron “conformes”. Central cumplió con su deseo de vender al jugador al exterior, y el Chaqueño pasó a un equipo importante de una de las Ligas más competitivas del Mundo.

La transferencia del Chaqueño le reportará a la economía del Canalla una cifra que ronda los 4 millones de euros limpios, que se estarían cobrando en el lapso de seis meses. Pero, además, Central se quedó con el 10 por ciento de los derechos económicos del volante para el usufructo de una futura venta.

De todos modos, los de Arroyito eran dueños del 75 por ciento del pase de Montoya. Por lo tanto, ahora aguardan que se presenten los dueños del 25 por ciento restante, con quienes, contra documentación, tendrán que acordar por el pago correspondiente.

Fernando Zuqui, el apuntado por Montero

Sabiendo que ya no contarán con Walter Montoya, los dirigentes de Rosario Central iniciarán en las próximas horas la búsqueda de su reemplazante. El apuntado, Fernando Zuqui. El volante no es muy tenido en cuenta en Boca. Inclusive, en la propuesta xeneize para comprar el pase de Montoya, se ofrecía la mitad de los derechos económicos del pase de Zuqui, y el ciento por ciento de los federativos.

El ex Godoy Cruz fue señalado por Paolo Montero, pero también es del agrado de la dirigencia. El consenso es tal, que los auriazules estarían dispuestos a comprar una parte del pase del mediocampista de 25 años para convencer a Boca. Por ahora, sólo hubo sondeos. Pero estos se irán profundizando en las próximas horas, ya que Zuqui es la prioridad Canalla para reemplazar a Montoya.

El ex tombino llegó a la entidad xeneize a mediados del año pasado, tras el pago de 2,6 millones de euros por su pase. Desde entonces, Zuqui no tuvo demasiado rodaje. De los 15 partidos jugados en el torneo por Boca, el mendocino disputó 9, pero sólo 3 como titular. Además, participó en 2 encuentros de Copa Libertadores, y en otros 2 de Copa Argentina.

Por lo que averiguaron los dirigentes auriazules, Zuqui no pondría trabas para ser transferido. Por lo tanto, la principal tarea para avanzar en una negociación pasará por convencer a los xeneizes de que se desprendan del volante, que hoy no es muy tenido en cuenta por el DT, Guillermo Barros Schelotto. En los amistosos veraniegos del xeneize, Zuqui ingresó en los minutos finales del triunfo ante Estudiantes de La Plata (2 a 0), fue titular en el empate ante San Lorenzo (2 a 2), y reemplazado a poco del final; y no le tocó jugar en el Superclásico del último sábado.

Hora de otro amistoso

Los auriazules afrontarán en la tarde de hoy el cuarto amistoso de la pretemporada. En búsqueda del primer triunfo, los dirigidos por Paolo Montero se medirán, a puerta cerrada, ante Unión de Santa Fe en Arroyo Seco.

El uruguayo Montero no confirmó quiénes jugarán ante los santafesinos. De todos modos, el once inicial no será muy diferente al que jugó el viernes pasado ante los chilenos de la Católica. Los que podrían ingresar al equipo son: José Leguizamón, y Damián Musto. El paraguayo Leguizamón, primer refuerzo de este mercado, se sumó ayer a los trabajos. Y habrá que ver qué decide Montero al respecto. Mientras que el casildense Musto dejó atrás una molestia muscular y un cuadro viral, que le impidieron trabajar junto al resto la semana pasada.

Un probable equipo: Rodríguez; Salazar, Alfani, Leguizamón o Menosse y Villagra; Martínez o Musto; Ferrari, Colman y Fernández; Bordagaray y Gutiérrez. Antes de medirse con el tatengue, perdieron ante Patronato 1-2, y empataron frente a Talleres 1 a 1 y ante la Católica de Chile (0 a 0).