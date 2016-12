El seleccionado santafesino Sub 17 se consagró campeón

El seleccionado santafesino de categoría Sub 17 le ganó la final del Argentino a Córdoba y se consagró en Corrientes.

El brillante 2016 del básquet santafesino se coronó con el título de los Sub 17 en el Argentino de Corrientes. El elenco de Marcelo Miretti le ganó una emocionante final a Córdoba por 70-66 a Córdoba y se llevó la 24° edición del certamen en Goya. Santa Fe ya había sido campeón este año en U13 y U15 masculino y en U14 femenino, mientras que terminó en el segundo lugar en mayores masculino, en U14 masculino y U17 femenino y 3×3 femenino. Se adjudicó de esta manera la Copa Mario Siria a la Federación con mejores resultados en los Argentinos. Sencillamente impresionante.

Causalidad

Hay un espíritu, un corazón, un amor por el deporte inmenso. En Santa Fe hay pasión por el básquet. Hay talento, hay picardía, hay desfachatez. En Santa Fe hay delirio por el deporte. Hay competencia, hay rivalidad, hay partidos a muerte (deportivamente hablando) cada día. En Santa Fe se juegan todo el año buenos torneos. Hay físico, hay captación, hay trabajo, hay horas de cancha. En Santa Fe hay pibes con ganas, entrenadores con sacrificio y clubes que apuestan fuerte.

Nada es casualidad. Tres Copas Mario Siria a la mejor Federación en apenas cuatro años, títulos por doquier en femenino y masculino. No es magia.

Seguramente hay errores, discusiones, puntos de vistas cruzados o equivocados. Les pasa a todos, nadie es perfecto, pero el amor por el básquet está por encima de todo. Y se nota.

La enorme final

En una final muy atractiva, Santa Fe derrotó 70-66 a Córdoba y se coronó campeón del 24° Argentino U17. Francisco Farabello, con 18 puntos y 7 rebotes, y Álvaro Chevro, con 16 puntos y 8 rebotes, lideraron al vencedor. En Córdoba, Tomás Gutiérrez fue el goleador con 17 puntos y 5 rebotes.

Tras un muy buen comienzo de Córdoba, que con gran efectividad y el liderazgo en ofensiva de Cristian Cardo metió un parcial de 9-3 en los primeros 5 minutos, Santa Fe ajustó en defensa y poco a poco se metió en juego. Leandro Bolmaro, figura de los cordobeses en el torneo, fue bien defendido (3 puntos con 1/4 de campo en el primer cuarto) y los santafesinos contaron con una ofensiva repartida para equilibrar el marcador y acercarse a tres puntos (14-17) al llegar al primer descanso.

Un doble de Álvaro Chevro, tras poco más de 2 minutos del segundo cuarto, puso al frente (20-19) por primera vez a los santafesinos. En Córdoba, tuvo un ingreso desequilibrante Tomás Gutiérrez (campeón argentino U17 esta temporada con Atenas), quien anotó 7 puntos en fila para un equipo cordobés que había perdido la manija del juego. Aun así, pese al aporte individual de Gutiérrez y Juan Ghella, Santa Fe fue más y, con un parcial de 7-0, se escapó 40-34 poco antes de que Cardo anotara un doble más para Córdoba y mandara el juego al entretiempo con Santa Fe arriba 40-36.

Al regreso de los vestuarios, Bolmaro, que se había quedado con sólo 3 puntos en el primer tiempo, comenzó a ser un factor en ofensiva y los cordobeses volvieron a pasar adelante (45-44), tras una conversión de Ignacio Godoy. Córdoba se hizo dueño de ese tramo del partido y llegó a escaparse por 8 puntos (56-48), tras una par de buenas apariciones del prometedor alero clase 2000 Valentín Simondi. De todas maneras, antes de que el juego se le vaya de las manos, Santa Fe reaccionó y cerró bien el cuarto para llegar al inicio de los 10 minutos finales solo 4 puntos abajo (56-52).

El último período fue espectacular, de rachas, y emocionante. De la mano de Juan Bruni y Francisco Farabello, Santa Fe metió un tremendo parcial de 9-0 y pasó al frente por 63-58 con solo 4m20s por jugar. Bolmaro, con su tremenda potencia, anotó cinco puntos en fila para los cordobeses y un triple de Gutiérrez coronó un parcial de 8-0 para que Córdoba vuelva a pasar al frente (66-63), con 2m37s en el reloj. Los santafesinos no se entregaron, defendieron muy bien y Farabello manejó el ritmo del juego. Finalmente, Santa Fe lo cerró mejor, ganó 70-66 y gritó campeón.

El plantel

El cuerpo técnico lo integran Marcelo Miretti, Gerardo Velazco y Guillermo Martinuzzi. El utilero es Jorge Toñanes. El plantel: Francisco Farabello (Sport) Francisco Vanni (Santa Paula), Facundo Viola (Unión San Guillermo), Manuel Alonso (Libertad de Sunchales), Juan Cruz Fornero (Cacu), Juan Ignacio Bruni (Sport), Juan Ignacio Fernández (Sport), Julian Eydallín (Talleres Villa Gobernador Gálvez), Facundo Breques (Libertad de Sunchales), Nicolás Reynoso (Libertad de Sunchales), Álvaro Chervo (Sportsmen de Rosario) y Nicolás Franco (Peñarol de Mar del Plata).

La campaña

En la fase de grupos Santa Fe le ganó a Tucumán por 90 a 69, a Neuquén por 67 a 54 y a Misiones 77 a 72. En semifinales dejó en el camino a Mendoza por 77 a 60 y la final ante Córdoba fue 70 a 66.

Año brillante

Santa Fe se quedó en este 2016 con los Argentinos masculinos de las categorías Sub 17, Sub 13 y Sub 15 y finalizó en el segundo lugar tanto en Sub 14 como en mayores. El de Sub 19 no se disputó. Entre las mujeres, Santa Fe ganó el certamen de Sub 14 y terminó en el segundo puesto de Sub 17. Por si algo faltaba, en el 3×3 fue finalista entre las mujeres, mientras que los varones no llegaron a la etapa de semifinales. Por esta razón, Santa Fe se quedará una vez más con la Copa Mario Siria, el premio a la Federación con mejores resultados deportivos de la temporada, algo que ya consiguió en 2013 y 2014.