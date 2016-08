El seleccionado nacional de Futsal se despide en Rosario

A menos de quince días para el debut en el Mundial de futsal a desarrollarse en Colombia, la selección argentina disputará sus últimos dos amistosos en Rosario. El escenario elegido es el estadio cubierto de Newell’s y el rival Vietnam, elenco que también será parte del torneo ecuménico en suelo cafetero. El primer partido se jugará mañana a partir de las 21 y el segundo ser realizará el sábado a las 19.30.

El conjunto que dirige Diego Giustozzi llega a la ciudad tras haber ganado dos amistosos a Cuba jugados en Buenos Aires: 11-2 en Racing y 7-2 en Morón el último sábado. El técnico argentino pretende de algún modo federalizar el deporte y eligió cerrar su gira en Rosario tras haber presenciado el Nacional de Clubes jugado a principios de julio. El entrenador albiceleste quedó encantado con el nivel, en todo sentido, del torneo y mucho más con la pasión que se vive acá el futsal.

Incluso Giustozzi ya convocó a varios jugadores rosarinos para el seleccionado. Primero fueron Tomás Tavella (Unión Americana) y Martín Solzi (Usar), quienes formaron parte del plantel que disputó varios amistosos ante Brasil como visitante. Después llegó el turno de Kevin Garmizo (Usar), Lisandro Valdano (Nueva Era) y nuevamente Tavella, quienes estuvieron presentes en un seleccionado íntegramente del interior que participó de un cuadrangular realizado en San Juan.

El DT de la albiceleste ya dio la lista definitiva de los 14 jugadores que estarán presentes en Colombia y entre ellos figura el rosarino Gerardo Battistoni, de dilatada trayectoria en el futsal italiano y que en el último Nacional de Clubes vistió los colores de Regatas.

El plantel completo de Argentina tiene a estos jugadores: Arqueros: Nicolás Sarmiento (Palma, España), Matías Quevedo (Barracas Central) y Guido Mosenson (Hebraica). Último hombre: Damián Stazzone (San Lorenzo), Pablo Taborda (Luparense, Italia) y Maximiliano Rescia (FC García, España). Alas defensivos: Gerardo Battistoni (Latina, Italia), Fernando Wilhelm (Benfica, Portugal) y Santiago Basile (Kimberley de Mar del Plata). Alas ofensivos: Leandro Cuzzolino (Pescara, Italia), Cristian Borruto (Pescara, Italia) y Constantino Vaporaki (Boca). Pivot: Alamiro Vaporaki (Boca) y Alan Brandi (Acqua & Sapone, Italia).

Argentina integrará en el Mundial el grupo E junto a Kazajistán, Islas Salomón y Costa Rica.

El debut de la albiceleste será ante Kazajistán el 12 de septiembre, luego enfrentará a Islas Salomón el 15 y cerrará la fase de grupos el 18 ante Costa Rica.

Los restantes grupos están conformados de la siguiente manera: Zona A: Colombia, Portugal, Panamá y Uzbekistán. Zona B: Tailandia, Rusia, Cuba y Egipto. Zona C: Paraguay, Italia, Vietnam y Guatemala. Zona D: Ucrania, Mozambique, Brasil y Australia. Zona F: España, Irán, Marruecos y Azerbaiyán. Los dos primeros de cada grupo y los mejores cuatro terceros clasificarán a los octavos de final.

Las dos mejores actuaciones de Argentina en un Mundial de futsal se dieron en China Taipei 2004, en donde terminó en la cuarta posición (cayó con Brasil por el tercer puesto 7-4); y en Tailandia 2015, en el cual culminó en el quinto lugar, perdiendo en cuartos de final con Brasil por 3-2, que luego fue campeón del torneo.

Venta de entradas

Continúa la venta de localidades para presenciar los dos partidos amistosos que Argentina disputará mañana, a las 21, y el sábado 3 de septiembre, a las 19.30, ante Vietnam en Newell’s.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en cinco lugares: Tienda Oficial de Newell’s (Parque Independencia), Tifosi (Don Orione 690), Club Regatas Rosario (Cordiviola 1268), Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450) y Club Social Zona Sud (Maipú 3051). El valor de las localidades es de 50 pesos para presenciar los dos partidos y 35 para uno solo.

Cabe destacar que en el partido de mañana antes del encuentro entre Argentina y el seleccionado asiático jugarán la Sub 16 de Rosario ante la Sub 16 de Mar del Plata.

En tanto, el sábado habrá tres partidos antes del duelo principal. A las 14 Unión Americana vs. Talleres de Córdoba (femenino), a las 15.30 Unión Americana vs. Colón de Santa Fe y a las 17.30 Newell’s vs. Independiente.

