El Salaíto mantiene la ilusión intacta por el ascenso

Con la finalización de la temporada regular de la Primera D, quedó determinado el ordenamiento clasificatorio para el Reducido por el segundo ascenso a la Primera C que se pondrá en marcha este fin de semana. Y Argentino, que viene de perder con Atlas en la última fecha del campeonato, iniciará el objetivo enfrentando este sábado a las 14.30 a Juventud Unida en el José Martín Olaeta, en partido único que otorgará el pasaporte a semifinales.

“El equipo está entero física y futbolísticamente. Al partido de entresemana por Copa Santa Fe lo afrontamos con formación alternativa y no tenemos excusas. Ojalá juguemos los cuatro partidos del Reducido y consigamos el ascenso que en el campeonato pasado se nos negó por apenas dos puntos”, manifestó Marcelo Vaquero, técnico de un Argentino y referente de un ciclo futbolístico que ya lleva 16 meses en Barrio Sarmiento.

Argentino perdió 2-0 con Atlas y finalizó en la cuarta colocación de la tabla general, a 11 puntos del campeón Ituzaingó. Es decir, tercero en el escalafón del Reducido. Y en consecuencia le tocará eliminarse con el sexto de dicha tabla, un Juventud Unida que derrotó 2-0 a Lugano.

“Al rival lo conocemos muy bien. Cuando jugamos este año, metieron mucha pierna fuerte y empatamos 1-1 en el Olaeta. En líneas generales estamos bien, aunque nos falta mejorar en la puntería. Esperamos superar esta instancia y clasificar a una de las semifinales”, apuntó Vaquero.

Los cruces por los cuartos de final serán los siguientes: Alem (1) vs. Claypole (8), Atlas (2) vs. Central Ballester (7), Argentino (3) vs. Juventud Unida (6), y Victoriano Arenas (4) con General Lamadrid (5). Dicha instancia se llevará a cabo a un sólo partido en la cancha de los mejores clasificados y si al término de los 90 minutos persistiera el empate, la clasificación a semifinales se definirá con tiros desde el punto del penal.