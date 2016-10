El sabor de la victoria clásica

Luciano Pocrnjic y Mauro Formica aún disfrutan del agónico triunfo conseguido el domingo en el Gigante de Arroyito. El arquero mantuvo a la Lepra con vida en el primer tiempo. El Gato la bajó para que Maxi definiera.

“Una alegría para toda nuestra gente”

Luciano Pocrnjic fue, sin dudas, uno de los artífices de la victoria leprosa en el Clásico del domingo. Si bien Maxi Rodríguez se robó todos los flashes por su agónica conquista, de no haber sido por las intervenciones del arquero, sobre todo en la primera etapa, Newell’s no habría llegado a la última pelota con chances de ganar el partido.

“Le dimos una alegría grande a nuestra gente. Nos sacamos ese peso de encima de ganar el Clásico. Eso siempre es importante para cualquier equipo. Yo lo vivo como un hincha más. Nací en el club y era una cuenta pendiente para mí”, confesó el arquero rojinegro ayer en TyC Sports.

Y admitió que haber logrado el triunfo cuando el encuentro estaba a punto de finalizar “se disfruta mucho más”. “Era el minuto final, el partido estaba terminado. Y hacer el gol en ese momento, dejar a todos callados, fue una alegría inmensa para todos nosotros”, sostuvo.

“Maxi (Rodríguez) es nuestro símbolo, hablar de él es hablar de Newell’s. Quién mejor que La Fiera para cortar la racha en los clásicos. Sinceramente, lo resolvió con la jerarquía y la simpleza que lo caracteriza”, dijo el arquero sobre el capitán leproso.

Además de un tiro libre que sacó en el arranque del partido, a Pocrnjic se lo recordará por la doble tapada del primer tiempo: primero le sacó un cabezazo a Marco Ruben y se reincorporó rápidamente para sacarle el disparo a Washington Camacho. “Fue una jugada muy complicada. Ruben cabecea abajo y la puedo sacar, después le queda el rebote a Camacho y por suerte tengo la posibilidad de volver a atajarla. Quedé adentro del arco y me pude recuperar rápido para tapar esa segunda pelota. En el complemento fui un espectador más”, aseveró.

“Trato de trabajar con la mayor humildad y de responder cuando me toca. Por suerte lo vengo haciendo bien y estoy contento por esta realidad que me toca vivir. Todo el equipo sigue dando muestras de que estamos bien, a veces con buen juego, otras con cuestiones por corregir, pero siempre creyendo en lo que hacemos. Después veremos más adelante para qué estamos. Pero hay que seguir por este camino”, finalizó el arquero leproso hablando sobre el buen momento del equipo.

“Ganamos nosotros, eso es lo que cuenta”

“Ganar el Clásico en el último minuto es algo que quedará para siempre en mi memoria”. Mauro Formica no puede ocultar su satisfacción. Hincha de Newell’s desde siempre, el Gato disfruta de las horas posteriores al triunfo ante Central en el Gigante de Arroyito. Una alegría que este plantel rojinegro necesitaba después de diez partidos sin poder celebrar ante el rival de toda la vida.

“Estamos muy contentos por habernos quedado con el Clásico. Es algo que te marca para toda la historia y que se disfruta al máximo”, dijo ayer en diálogo con TyC Sports. Y agregó: “Volví para ayudar a Newell’s, para tratar de hacer las cosas bien. Y por suerte hoy se nos están dando las cosas. Esto es un envión anímico para arriesgar mucho más”.

El Gato estuvo involucrado en la jugada decisiva del partido: tras el córner de Maxi Rodríguez, bajó la pelota de cabeza para que luego el capitán leproso la pusiera junto al palo izquierdo de Sebastián Sosa.

“Me desprendo bien de la marca. La verdad es que no veo bien la pelota por el sol, por eso la traté de bajar para que alguno la empujara. Escucho que Maxi me grita de 30 metros y veo que Pomelo (Mateo) se corre para que pudiera patear al arco. Y por suerte no falló. Sabemos la jerarquía y la trayectoria que tiene, es un jugador que en esas instancias no falla. Esta vez no fue la excepción. Cuando ví que la pelota entraba, no lo podía creer. Fue un momento único”, relató el volante rojinegro.

También habló de cómo se dio el partido y aseguró que “los clásicos se ganan jugando bien o jugando mal”. “En el primer tiempo Central fue más y tuvo sus situaciones de gol, en cambio nosotros casi no generamos. En el segundo hicimos mejor nuestro trabajo, adelantamos más las líneas, encontramos los espacios y aunque no tuvimos llegadas, igualmente fuimos eficaces y lastimamos en el momento justo”, dijo.

Y cerró: “No hicimos un gran primer tiempo, es verdad, pero en la segunda etapa jugamos mejor que ellos, aún sin generar peligro en el arco. Manejamos más la pelota y no sufrimos. Son partidos que se dan así. Y en el fútbol no hay que desmerecer a nadie. Ganamos nosotros y eso es lo que cuenta en estos partidos”.