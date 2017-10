El Ruso no entrenó pero confían en que pueda atajar el sábado

Sin descanso. El plantel canalla regresó el martes a la madrugada de Victoria y tras pernoctar en el predio de Arroyo Seco entrenó pensando en el compromiso del sábado a las 18.05 ante Atlético Tucumán en el Gigante.

De la rutina que incluyó el ya tradicional trabajo regenerativo, para los que sumaron minutos ante Tigre, participaron todos los futbolistas sin inconvenientes. El resto de los que formaron parte de la delegación realizaron tareas físicas y trabajos con pelota. El único jugador que entrenó de manera diferenciada fue Diego Rodríguez. El Ruso, quien no fue de la partida en la igualdad ante el equipo de Ricardo Caruso Lombardi, sufrió una lumbalgia. Aún no se sabe cuándo entrenará a la par de sus compañeros, pero desde el entorno del jugador aseguraron que no tendrá inconvenientes en estar a disposición del cuerpo técnico para el sábado. Luego habrá que esperar si Montero lo confirma como titular o si decide que siga atajando Jeremías Ledesma.

El plantel volverá a entrenar este miércoles en horario matutino. La semana de trabajo continuará el jueves por la mañana; en tanto que el viernes el ensayo será vespertino y tras el mismo los convocados por Paolo Montero quedarán concentrados en el predio de cara al compromiso del sábado ante el Decano, por la octava fecha de la Superliga.

Merlos dirige el sábado

Andrés Merlos fue el árbitro designado para arbitrar el juego de Central del próximo sábado, cuando por la octava fecha de la Superliga reciba a Atlético Tucumán en el Gigante. Además, la AFA dio a conocer los asistentes que tendrá este juez el fin de semana. Ellos serán Cristian Navarro y Alejandro Mazza.

Merlos ya dirigió 9 encuentros de los de Arroyito, de los cuales el Canalla se impuso en 5, empató uno y perdió 3.

La última vez de Merlos impartiendo justicia en un partido del Canalla, se dio el pasado 7 de mayo, en el marco de la fecha 23 del torneo anterior. En esa ocasión, Central perdió en su visita a San Lorenzo por 2-1, y el gol auriazul lo anotó Teo Gutiérrez.