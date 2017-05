El rosarino Olivo quedó eliminado en Francia

El tenista argentino Renzo Olivo quedó eliminado del Challenger francés de Aix en Provence, dotado con premios por 127.000 euros, al perder hoy en la ronda inicial con el belga Clement Geens por 6-3, 5-7 y 6-3. Olivo, nacido en Rosario y ubicado en el puesto 91 del ranking mundial de la ATP, jugó muy por debajo de su nivel y perdió al cabo de dos horas y 18 minutos con el belga Geens (295), quien ingresó al torneo como lucky loser (perdedor afortunado) en reemplazo del francés Matthias Bourgue (157), lesionado. Otros dos argentinos, Guido Pella y Andrés Molteni, jugará más tarde sus respectivos partidos de la ronda inicial. El bahiense Pella (109), finalista el domingo último en el ATP 250 de Munich (cayó ante el promisorio alemán Alexander Zverev) jugará desde las 11 frente al ruso Andrey Rublev (118) y si le gana irá luego ante el francés Constant Lestienne (255) o el tunecino Malek Jaziri (69), máximo favorito al título del torneo. Molteni (748), por su parte, ingresó al cuadro principal tras atravesar la clasificación y jugaba desde las 8 con el estadounidense Bjorn Fratangelo (127), En el caso de ganar, el próximo rival de Molteni en los octavos de final surgirá entre el eslovaco Norbert Gombos (103) y el francés Kenny De Schepper (146).

