El rosarino Messi cumple 600 partidos en el Barcelona

Esta tarde ante Sevilla en el Camp Nou, Lionel Messi celebrará la asombrosa cifra de 600 partidos oficiales con la camiseta de su amado Barcelona. De aquel 16 de octubre de 2004 cuando debutó siendo un juvenil de la mano del holandés Frank Rijkaard con la número 30 en la espalda hasta el genio sin igual que es hoy en día, el rosarino no paró de cosechar títulos individuales y colectivos. Y va por más.

Ante el elenco andaluz que actualmente comanda Eduardo Berizzo, su víctima favorita (23 goles), la Pulga se vestirá de azulgrana por 600º vez en su carrera. Ya ganó 425 partidos, empató 105 y perdió 69. Anotó 523 goles y dio 197 asistencias. Conquistó cinco Balones de Oro y 30 títulos con la entidad catalana. El rosarino jugó 392 partidos por la Liga (361 goles), 62 por la Copa del Rey (44), 17 por la Supercopa de España (13), 119 por la Liga de Campeones (97), 4 Supercopa de Europa (3) y 5 por el Mundial de Clubes (5).

Solo Xavi Hernández con 767 e Iniesta con 642 superan a Messi. A sus 30 años y con contrato hasta junio de 2021, Leo tiene tiempo suficiente por delante para tratar de convertirse en el futbolista azulgrana con más partidos de la historia. ¿Lo logrará?

A estirar el invicto

La 11º fecha de la Liga de España tendrá al Barsa de Messi y Mascherano recibiendo al Sevilla con la ilusión de estirar su ventaja en la cima. Los catalanes suman 28 puntos, cuatro más que el sorprendente escolta Valencia, que hoy recibe a Leganés con el rosarino Ezequiel Garay de titular.

Además, el Atlético Madrid (20) de Diego Simeone y con Ángel Correa de entrada, visitará al Deportivo La Coruña (11) de Federico Cartabia. Por último, Espanyol (13), con Pablo Piatti desde el vamos, se la juega en la cancha del colista Deportivo Alavés.

La fecha, que arrancó ayer con el empate entre Betis y Getafe, continuará mañana con Levante vs. Girona, Celta vs. Athletic Bilbao, Real Sociedad vs. Eibar, Villarreal vs. Málaga y Real Madrid vs. Las Palmas.