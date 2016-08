El rosarino Javier Torrente, nuevo entrenador de León de México

El argentino Javier Torrente, quien fue ayudante de campo de Marcelo Bielsa cuando dirigió el seleccionado de Chile, es el nuevo director técnico del equipo mexicano de León, donde juega una “legión” de compatriotas, en reemplazo del despedido Luis Fernando Tena.

En León, ubicado en el último lugar de la clasificación al disputarse la séptima fecha del torneo Clausura, juegan los argentinos Mauro Boselli (ex Boca, Estudiantes), Maximiliano Moralez (ex Racing, Vélez), Diego Novaretti (ex Belgrano de Córdoba), Juan Cuevas (ex Gimnasia y Esgrima La Plata), Germán Cano (ex Lanús) y Guillermo Burdisso (ex El Porvenir, Rosario Central, Boca y Arsenal) .

La directiva del club León comunicó hoy oficialmente la contratación de Torrente, que renunció a la conducción del Once Caldas de Colombia para hacerse cargo del conjunto mexicano.

León perdió el domingo pasado 1-0 en su visita al Santos Laguna, un resultado que lo relegó al último lugar de la tabla general con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y cinco derrotas, y el próximo 10 de septiembre recibirá al Atlas, por la octava fecha.

Torrente, de 47 años, fue entrenador de Newell’s; Cerro Porteño, Nacional y Libertad, ambos de Paraguay; Coronel Bolognesi, de Perú; y Cobreloa, de Chile.

Comentarios