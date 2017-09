El rosarino Cristian Alfaro debutará en la Liga Nacional

Argentino de Junín ante Quilmes de Mar del Plata no será un partido más. Habrá mirada rosarina con el regreso de Omar Cantón a la máxima categoría con el Cervecero y también con los retornos de Guido Mariani y Rodrigo Sánchez a la A con el Turco. Pero no, habrá incluso otro motivo más para prestar atención a ese juego, porque el árbitro rosarino Cristian Alfaro será uno de los jueces encargados de conducir el duelo y allí cumplirá su sueño de llegar a la elite.

Desde que comenzó su carrera en el arbitraje, Cristian Alfaro quiso hacer lo correcto para su profesión. Y lo hizo. Algo que parece una obviedad, en el básquet rosarino no lo es.

Prepararse física, técnica e intelectualmente lo llevó a poder llegar al mundo de la Liga Nacional atravesando los diferentes escalones y mostrando su capacidad. En Rosario, en lugar de apoyarlo, le pusieron problemas en el medio, gracias a dirigentes más preocupados en apoyar a robustos sindicalistas que a profesionales honestos.

Lógicamente, su capacidad le jugó en contra en un ambiente mediocre como el local, pero el esfuerzo tuvo su premio. El habitual árbitro de TNA ahora también tendrá juegos en la máxima divisional.

“Estoy feliz por alcanzar un objetivo muy importante en mi carrera, que era debutar en la Liga A, pero no saco los pibes de la tierra y trato de ser objetivo porque sé que van a ser diferentes pruebas que no voy a desaprovechar dando lo mejor como en cada categoría en la que me tocó arbitrar. El sueño se va a cumplir una vez que el reloj llegue a cero”, comentó Alfaro.

“La mecánica de tres árbitros que se implementará esta temporada desde el comienzo de la Liga nos abre las puertas a jóvenes que estábamos esperando la oportunidad”, finalizó el árbitro rosarino, quien está frente a un nuevo desafío en su exitosa carrera.

Otro pibe para el Azul

Atalaya concretó la incorporación de otro joven valor para lo que será su temporada debut en el Torneo Federal. Se trata del interno Evaristo Bustos, quien es interno, tiene 18 años y llega desde Echagüe de Paraná.

Bustos jugó con la selección entrerriana el Argentino de juveniles y allí Mariano Junco, DT del Azul, le echó el ojo para traerlo como una apuesta a futuro y un recambio interno.

También se terminaron de cerrar los detalles administrativos que faltaban para que Mariano Laurido (también entrerriano, de La Unión de Colón) se transforme en jugador de Atalaya. Estos dos jugadores de tan sólo 18 años se suman a Leo Yanson, Juan Borches (U19), Maxi Yanson (U22), Federico Pérez y Pablo Valentinuzzi como los que a priori estarán como internos del elenco de calle Juan Manuel de Rosas en el Federal.

¿Godoy en la Rosarina?

El Azul ya se había asegurado también la ficha del escolta Jordi Godoy, oriundo de Santo Tomé, quien en las próximas horas será anotado como recambio para jugar también la Superliga Rosarina.

La lista de buena fe para el torneo Federal deberá presentarse mañana en la Confederación Argentina, por lo que el cuerpo técnico y los dirigentes están definiendo qué jugadores estarán en la doble competencia y a quienes utilizarán sólo en el torneo de entrecasa.

Los rivales

Ya se acerca la séptima temporada del Federal, que estará compuesto por 64 equipos, los cuales se repartirán en dos Conferencias, Norte y Sur, y a su vez en siete Divisiones. Arrancará el viernes 13 de octubre y habrá 15 clubes más que la temporada pasada. La Fase Regular tendrá 24 partidos. El receso festivo será el 22 de diciembre hastael 26 de enero. La primera fase terminará el 30 de marzo. En la zona de Santa Fe jugarán Atalaya, Unión de Sunchales, Sportivo Las Parejas, Sportivo Suardi, Atlético Tostado, Central Argentino Olímpico de Ceres, Huracán de San Javier y Santa Paula.

Papelones que se pueden y deben evitar

Estaba clarísimo que las buenas intenciones de la Municipalidad en colaborar con mejorar la estructura del certamen rosarino de primera división no iban a alcanzar para solucionar todos los problemas que tiene el básquet local. Por eso a nadie puede sorprender lo que ocurrió el pasado domingo con la suspensión del encuentro entre Caova y Temperley, en el que los árbitros no quisieron seguir tras ser insultados por espectadores.

Como la Rosarina desde hace tiempo sacó la obligatoriedad de control policial (salvo en partidos puntuales), hubo que esperar que lleguen los efectivos e incluso así los jueces decidieron que las garantías no estaban dadas.

Todo el nuevo look y el clima de fiesta que es idea instalar, choca con el típico básquet local, con público que no sabe comportarse, dirigentes que no siempre hacen su trabajo y en algunos casos también con árbitros que no siempre tienen “muñeca”. Con apenas cuatro fechas ya se dieron varias situaciones de tardanzas o problemas con los jueces y debe ser uno de los temas a coordinar (hay varios más) a la brevedad para seguir intentando mejorar el marco.

En lo estrictamente deportivo, hoy adelantarán en A2 Provincial con Sportivo América.