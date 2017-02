El rosarino Bautista Lugarini: “Una experiencia única”

Bautista Lugarini acaba de cumplir 16 años y en el último tiempo su vida se revolucionó gracias al deporte que ama. Su físico, su talento y su esfuerzo lo llevaron a ser figura a nivel local y provincial con Gimnasia, pero también la rompe a nivel nacional con Santa Fe e internacional con la selección de Argentina. Hoy, el entusiasmo de un chico que sólo quiere divertirse con amigos ya se convirtió en la mirada de un joven que se toma en serio el básquet como una profesión. Bautista piensa cada frase y luce muy maduro en cada palabra que cruza con El Hincha desde Konya, Turquía, donde este jueves enfrentarán a Bulgaria en el certamen internacional TBF.

“El balance de la gira es muy positivo, porque mejoramos muchísimo en lo colectivo y estamos jugando bien. Individualmente me siento mejor, con confianza, y también sirve para ver a dónde hay que llegar, porque al medirte con los europeos se nota que técnicamente estamos parejos pero que nos falta en lo físico. Entonces, ayuda a ponerse metas. Sostengo lo mucho que crecimos, porque veníamos con la medida que jugamos en el Sudamericano que ganamos y quedó claro que a este nivel eso no alcanza. A medidas que pasaron los partidos mejoramos en lo individual y colectivo”, explica el lungo escolta rosarino, quien resalta lo vivido dentro y fuera del rectángulo: “Es una experiencia única no sólo por viajar al otro lado del mundo sino por enfrentarse con estas potencias que hoy marcar la manera en la que se trabaja y entrena”.

Lugarini vive la siempre dura transición del jugador alto que es usado como interno pero que luego para tener proyección en otro nivel debe pasar al perímetro. Muy temprano en su carrera asumió el cambio y está teniendo éxito en la metamorfosis. “En mis comienzos en 2013 tenía diferencia de altura con el resto y me hacían jugar en el poste porque sacaba diferencia. Pero ya en Sub 15, el entrenador Gustavo Ténembaum me mostró el juego de perímetro, me enseñó a jugar de frente, de a poco incorporé el tiro, la mecánica, mejoré el lanzamiento de tres puntos y a jugar en las posiciones de dos-tres. En la primera convocatoria a la selección, Iván Najnudel reforzó esos conceptos y me dio confianza. Así fui mejorando para el día de hoy jugar de escolta. Siempre quise jugar en el perímetro y por eso me puse la meta para jugar de frente y tirar mejor. También empecé a penetrar con las dos manos y a mejorar el pique”, explicó.

Varios clubes de Liga apuntaron a Lugarini, quien analiza qué hacer. No es fácil, pero de sus palabras se desprende que Bahía Blanca será parte de su futuro cercano: “En relación a la chance de pasar a Bahía, es el tema que me está pasando por la cabeza hace un mes y medio. Lo estoy pensando mucho porque es el próximo paso. Tengo dudas lógicas por alejarme de mi familia, mi ciudad, mis amigos, pero si quiero dedicarme al básquet que es lo que más amo voy a tener que dar el paso para crecer. Bahía tiene todas las herramientas y elementos para llegar a ser alguien en el futuro en el mundo del básquet”.

“Cuando vuelva a Rosario será el momento de pensar y decidir”, cierra Lugarini, sensato, maduro, mucho más de lo que indicarían sus flamantes 16 años. El futuro está en sus manos.

Un triunfo fundamental

Unión Atlética le ganó a Goes un partido increíble en la Liga de Uruguay y continúa en la lucha por la permanencia. El interno rosarino Omar Cantón fue clave con 28 puntos y 6 rebotes, mientras que Justin Rutty fue el héroe al tomar el rebote en ataque en el cierre y lanzar un doble que fue interceptado de manera ilegal por un rival. Goes es el líder del grupo de permanencia que integran seis equipos y en el que tres descienden. Con el triunfo, Unión Atlética queda igualado en la tercera colocación con Olimpia y restan cinco partidos determinantes.

Ahora Omar Cantón pasará a Hebraica Macabi para jugar la zona C de la Liga de las Américas entre el viernes y el domingo y luego retornará a Unión.

Aporte de acá

En la Conferencia Sur del Torneo Nacional de Ascenso, el Viedma del entrenador rosarino Leo Hiriart le ganó como visitante a Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay por 79 a 74, mientras que Ciclista Juninense se impuso en Colón a La Unión por 91 a 83.

Además, Estudiantes de Olavarría superó a Atenas de Carmen de Patagones por 91 a 81 con 17 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias de Rodrigo Sánchez, mientras que Platense (Exequiel Cassinelli 2) perdió ante Gimnasia La Plata (Lisandro Villa 2) 77 a 73. Por la Conferencia Norte, Comunicaciones de Mercedes, Corrientes, superó a domicilio a Mitre de Tucumán por 82 a 70 gracias a 15 puntos y 3 rebotes del alero rosarino Matías Aristu. En el otro juego de la noche del martes, San Isidro le ganó apretado duelo a Independiente en Santiago 64 a 62.

Mientras, en la Liga de Desarrollo del básquet argentino, Peñarol de Mar del Plata superó a Ferro por 85 a 82 con 8 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia y 2 recuperos del rosarino Lucas Gorosterrazu, mientras que Juan Ignacio Marcos terminó con 6 tantos, 5 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero. Nicolás Franco hizo 11 tantos con 12 recobres y Joaquín Valinotti 11 con 4 rebotes y 4 asistencias.

En la Liga A, Bahía Basket le ganó a Boca 67 a 60 e Instituto a Gimnasia de Comodoro 84 a 81. Además, Iván Najnudel es el nuevo entrenador de Echagüe.

Gran tarea de los Spurs

De la mano de una inquebrantable defensa, una gran demostración de juego colectivo y un gigantesco Kawhi Leonard, San Antonio se recuperó de las dos derrotas que arrastraba y este martes arrasó con Oklahoma City Thunder por 108-94. Los texanos dejaron atrás sus desempeños irregulares y volvieron a ser ese temible equipo que se proyecta como candidato.

Manu Ginóbili completó una tarea con 8 puntos (2/3 en dobles, 1/3 en triples y 1/1 en libres), 2 rebotes, 4 asistencias, 1 robo, 1 tapa y 1 pérdida en 20 minutos. La figura fue Leonard con descomunales 36 puntos, seguido de cerca por un gran LaMarcus Aldridge con 25. En los Thunder, Westbrook firmó un doble doble con 27 unidades y 14 asistencias.

Los Spurs volvieron a recuperar esa cara que tanto lo ha caracterizado: juego de pases, colectivo, mucha movilidad de balón, intensidad y una defensa ejemplar como gran base. Esto último, la férrea defensa, fue decisiva ya que los texanos supieron controlar a Westbrook y desde allí marcaron diferencias. ¿Cómo lo terminaron explotando? Con un sublime trabajo de Leonard, la gran figura de la noche.

En la primera mitad los dirigidos por Gregg Popovich tuvieron un aplastante primer cuarto de 31-17. Los Spurs acusaron un fuerte bajón en el tercer parcial y pasaron de ganar por 18 (64-46) a quedar abajo por 3 (71-68). No obstante, el anfitrión se recuperó y de la mano de Leonard llegó la sentencia.