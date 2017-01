El regreso de la gran Sonia Braga

De una belleza que hace honor a la exhuberancia de su Brasil natal, la legendaria actriz Sonia Braga, radicada en Estados Unidos desde los tiempos en que filmó El beso de la mujer araña, de Héctor Babenco, a mediados de los 80, es la protagonista del multipremiado film Aquarius, de Kleber Mendonca Filho, que mañana tendrá su estreno en los complejos de cine locales.

Actualmente con 66 años, Braga irrumpió en la pantalla grande con un éxito internacional hace cuatro décadas. Se trató de la inolvidable versión cinematográfica de Doña Flor y sus dos maridos (1976), basada de la novela homónima de Jorge Amado. Ahora, la actriz está de regreso con un trabajo que le valió el reconocimiento internacional, tal como pasó en el último Festival de Cine de Cannes, donde, en plena alfombra roja y pancarta en mano de sus compañeros actores, Braga hizo evidente su apoyo a la destituida presidenta brasileña Dilma Rousseff (foto).

En este nuevo trabajo, la morena Sonia Braga da vida a Clara, una crítica de música jubilada que es la última residente del Aquarius, un edificio de una zona de clase alta junto al mar en la ciudad de Recife, del que se niega a irse pese a que una empresa constructora compró todos los departamentos excepto el suyo. “Clara es una persona común: tiene un nieto, su propia vida, sexo, sale con amigas, sale a bailar; ella saca todo su carácter y fortaleza cuando pasa algo que pretende cambiar su vida para el beneficio de una institución que sólo vela por sus propios intereses”, describió la actriz sobre su personaje en ocasión de la entrega del Premio de Cine Iberoamericano Fénix de México, donde ganó la estatuilla como mejor intérprete femenina, galardón que sumó a los que ya tenía en el mismo rubro de los festivales de Mar del Plata, Biarritz y Lima.

“Hacía mucho tiempo que no hacía nada de cine en Brasil, apenas cosas pequeñas en televisión; llevaba casi veinte años de no trabajar en mi lengua madre, el portugués”, comentó la actriz en ocasión del Festival de la Habana, al tiempo que detalló: “Cuando Kleber me envió el guión, me pasaron muchas cosas, porque me tocó el corazón. Había tanto que quería decir y vivir con la gente del Brasil y Kleber me dio este regalo. Ahí entendí la importancia del guion”.

Tras haber sido elogiada en Cannes, la película parecía una firme candidata a ser la enviada por Brasil a los Oscar, pero finalmente no fue seleccionada. Esa decisión estuvo vinculada a la referida polémica que se generó cuando en la alfombra roja del prestigioso encuentro francés, el equipo de Aquarius, incluida Braga, mostró pancartas en repudio a la destitución de la por entonces presidenta de Brasil.

De hecho, en La Habana, Braga ratificó su postura sobre el actual presidente de su país, Michel Temer: “Es un retroceso muy grande en todo lo que hicimos, todos los sueños, en todas las conquistas; en las de la mujer, en las conquistas de los gays, en la apertura con la prensa. Estamos viviendo una vida muy peligrosa, es la primera vez que he visto al Brasil tan dividido”.