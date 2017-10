“El público acá no está preparado para que se aplique la tecnología”

El Sindicato de Árbitros de la República Argentina está de festejo. Es que llegó a los 30 años de vida y la celebración fue grande. En Rosario, cientos de jueces e invitados especiales dijeron presente en un almuerzo a orillas del río Paraná. Y uno de ellos fue Guillermo Marconi, presidente del gremio, quien dialogó en exclusiva con El Hincha.

Marconi no ahorró críticas para Horacio Elizondo, titular de la Escuela de Árbitros de la AFA, habló del uso de la tecnología en el fútbol y además de la situación actual del referato criollo y del tema gremial-político.

“El Sadra ha crecido de manera exponencial. Treinta años son treinta años y el trabajo se ve reflejado en esto”, afirmó en el inicio de la charla.

—¿Cómo ve al arbitraje argentino y al uso de la tecnología en el fútbol?

—Hoy el arbitraje argentino no tiene certeza. Pasa con el tema de la mano, del video, pasó con el partido de Panamá y Estados Unidos, que se queda afuera del Mundial por un gol que no fue… y ¿dónde está el video? La FIFA tarda en hacer las cosas y cuando lo hace tarde lo hace mal. Y en cuanto a la mano lo mismo, queda a merced de cualquier árbitro que puede cobrar lo que quiera ante la misma jugada; esto pasa porque no hay certeza, no hay línea… Estamos en un momento crítico tanto en lo gremial como en lo deportivo y reglamentario. La FIFA y la Conmebol dicen de usar el video, porqué no lo usaron ahora por ejemplo en el caso de Panamá. La eliminatoria es parte de un Mundial, y la tecnología hay que aplicarla sí o sí con lo que corresponde que se pueda aplicar.

—¿El hincha argentino está preparado para que se use la tecnología en el torneo local?

—En Argentina el público no está preparado para que se aplique la tecnología. Pero va a tener que prepararse. Argentina es un alto exponente de pasión y el fútbol es un disparador social terrible y acá no sé si se aguanta diez o doce minutos el juego parado para ver qué es lo que determina el árbitro.

—¿Cómo ve el futuro del arbitraje?

—De acá a 20 o 30 años me imagino como hoy al arbitraje, ya que es humano. Ninguna máquina reemplaza al hombre, sí puede ayudar, pero el criterio de aplicación es exclusivamente humano. Por ejemplo con los árbitros detrás de los arcos no se mejoró en nada, sí nos sirvió a nosotros porque se generó una mayor fuente de trabajo porque trabajan dos jueces más por cada partido pero de ahí en más no vi ninguna actitud que haya ayudado a resolver una jugada.

—¿Cuál y cómo es la relación actual con la dirigencia de AFA?

—El diálogo que tenemos con AFA es a través de Ministerio de Trabajo, antes no teníamos diálogo. Hoy apoyamos la gestión del presidente, y ha demostrado cosas importantes como la anulación de la suspensión de (Lionel) Messi, llamarlo a (Jorge) Sampaoli, clasificar definitivamente al Mundial… con lo cual a (Claudio) Tapia no se le puede achacar nada.

Dardos contra Elizondo

Guillermo Marconi fustigó con dureza la conducción de Horacio Elizondo al frente de la escuela de Árbitros de la Asociación del Fútbol Argentino.

“La postura de Elizondo al frente de la Escuela de Árbitros es muy discriminatoria para los jueces del interior, pero la seguiremos peleando”, aseguró Marconi.

“Estamos con un Escuela de Árbitros que nunca fue tan adversa con el arbitraje del interior. Elizondo tiene un concepto, y que lo expuso ante el Comité Ejecutivo de AFA, diciendo que él entendía que muchos jueces no estaban capacitados al nivel de reacción emotiva para ciertas ligas y esto generó un repudio de parte de Pablo Toviggino, quien es oriundo de Santiago del Estero y además Director Ejecutivo en AFA, quien le dijo que lo que decía era falso. Por ejemplo (Néstor) Pitana dirigió un Mundial y ahora va a dirigir otro Mundial, entonces de qué está hablando Elizondo… El problema que tenemos con la Escuela de Árbitros es de personas y de función”, finalizó.