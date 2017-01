El PRO redobló críticas a Lifschitz por las inundaciones

El PRO redobló sus críticas al gobierno provincial por las inundaciones. “No hay una planificación hídrica en toda la provincia”, disparó la diputada nacional Gisela Scaglia. Negó que la falta de inversiones de la Nación esté relacionada con las diferencias políticas entre el Frente Progresista y Cambiemos y lo atribuyó a la ausencia de un plan de obras por parte de la provincia. Para Scaglia, en materia de obras hídricas, “no hay más tiempo para la improvisación”.

La legisladora nacional señaló que “el gobierno provincial no tiene proyectos de obras concretos presentados ante la Nación porque no hay una planificación hídrica en toda la provincia. Encuentro mucha hipocresía en los dichos de (José) Garibay porque miente al decir que elevaron proyectos a la Nación cuando en realidad son trabajos preliminares y no hay plan ejecutivo. Estamos cansados de reuniones de trabajo donde se va a evaluar, es hora que la provincia defina cuál es el plan hídrico y se los cuente a los productores, intendentes y presidentes comunales y a partir de ahí comenzar a trabajar sobre algo concreto, no sobre un papel en blanco”.

Scaglia cuestionó con dureza al ministro de Infraestructura que los convocó “a partir de marzo” a una mesa de trabajo. La diputada macrista manifestó que “la propuesta del ministro de querer comenzar en marzo me parece una falta de respeto a los productores, deberían haber comenzado hace años. ¿A diez años de atraso queremos sumarle unos meses más? No veo la dificultad de comenzar ya, la emergencia está hoy, las necesidades son concretas y el trabajo ya debería haber comenzado”.

“Celebro –continuó Scaglia– que después de diez años de gobierno socialista se abran mesas de diálogo porque evidentemente las cosas no se hicieron bien, pero no hay más tiempo para la improvisación. Exigimos que el gobierno provincial ponga todo lo que hay que poner para resolver este problema y que en el término de seis meses presente todos los proyectos hídricos ante la Nación. Que se pongan a trabajar, realicen los proyectos ya y dejen de estirar los plazos”.

Por su parte, el diputado nacional Ricardo Spinozzi –ex peronista, ahora del bloque de Cambiemos– opinó que “la situación es dramática” y que “las autoridades provinciales deben hacer las obras necesarias para mitigar esta situación y que no vuelva a ocurrir. Nosotros reafirmamos nuestro compromiso de gestionar ante las autoridades nacionales los fondos, para eso les solicitamos a los representantes de la provincia o de los comités de cuenca que nos informen cuáles son las obras indispensables para poder sacar el agua”.

Salen al cruce de Contigiani

“Hay que dejar de hablar y ponerse a trabajar”, dijo ayer el secretario de Coordinación del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Santiago Hardie, en respuesta a dichos del ministro de la producción de Santa Fe, Luis Contigiani, quien advirtió que la política de importaciones de la Nación está afectando el empleo y la industria local.

“Declaraciones inoportunas y fuera de lugar, que no ayudan, son prejuiciosas y no conducen a ningún lado. Muchos de los números sobre importaciones no son ciertos”, dijo el funcionario nacional sobre el ministro de la Producción de Miguel Lifschitz, en declaraciones a Radio Dos. “Gobiernan hace nueve años, y uno cuando ve que los productores del área donde él trabaja tienen problemas cada vez que llueve, y no se ha hecho una sola obra, ¿esos problemas quién los resuelve, quien se está ocupando de eso?”, agregó Hardie.

En ese sentido, el funcionario nacional indicó que “no es cierto que haya una apertura indiscriminada de importaciones. Este es un gobierno que cree en la industria, en generar trabajo de calidad para los argentinos, entonces me parece prejuicioso llevar esto a una ideología”.