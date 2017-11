El policía que quedó en la ruina por sacar crédito para pagar la fianza

Germán Herrera era jefe de la Brigada de Automotores de la Unidad Regional 2ª. Si bien no está acusado de pertenecer a la banda de Los Monos, le achacan un hecho puntual en un procedimiento en Pasaje Blanco al 6300, donde se hizo un control de automóviles a la familia Cantero y no se registraron irregularidades en el acta. Dijo que llegó a ese puesto por ofrecimiento del inspector Guillermo Morgans –luego asesinado en 2014–, tras pasar por varias comisarías. Como no era experimentado en su nueva tarea, le pusieron un subjefe que sí lo era, sobre quien Herrera dijo que era una persona a la que respeta y siempre trabajó correctamente.

“Quedé detenido por acompañar a los brigadistas a Tribunales, aseguró. Y contó que el juzgado le pidió una fianza de 50 mil pesos, plata que su mujer pidió prestada, y tuvieron que sacar un crédito para devolverla, lo que le valió un pedido de quiebra. En agosto de 2017, un juzgado civil le declaró la quiebra. Ahora trabaja en lo que puede. Limpió una escuela, cuidó una fábrica, fue remisero, pero cuando la empresa se enteró de que está vinculado con esta megacausa, se quedó sin trabajo. “Siempre trabajé decentemente”, concluyó entre lágrimas.

Habló de sus funciones y del escaso tiempo que estuvo a cargo: no llegó a tres meses, refirió. El 30 de mayo de 2013 dos brigadas a su cargo salieron a recorrer y le avisaron del procedimiento en pasaje Blanco. Como estaba en otro procedimiento les dijo que lo tuvieran al tanto. Luego el brigadista le dijo que no había irregularidades en los automóviles, tras lo cual Herrera les pidió que acabaran con la tarea y se presentaran en el procedimiento que estaba llevando a cabo en persona.

El 20 de julio se recepcionó una nota que solicitaba el pedido de captura de diversos automóviles y se informaba que uno de ellos había sido secuestrado. Era uno de los que figuraba en la inspección a Pasaje Blanco. Dijo que a la fecha del procedimiento, en mayo de ese año, el auto no tenía el pedido de captura.