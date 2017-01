El plantel leproso ya está instalado en la playa

Arena lista, a trabajar. El plantel leproso llegó ayer por la tarde a Mar del Plata donde hoy comenzará la parte más intensa de una pretemporada que arrancó con algunas turbulencias, pero que ya empieza a tomar forma.

A primera hora, el grupo de 24 jugadores citados por Diego Osella partió rumbo a La Feliz desde Bella Vista y a la tardecita arribó a la ciudad balnearia, donde permanecerá hasta el viernes 20.

El plantel se instaló en el hotel Spa República, búnker habitual cada vez que la Lepra realiza la pretemporada en Mar del Plata. Y hoy a las 9 realizará el primer entrenamiento en el predio de Apand.

El único futbolista que trabajará en forma diferenciada, al menos los primeros días, es Maxi Rodríguez, quien se recupera de una lesión en la zona intercostal que sufrió en el partido ante San Martín.

Esta vez el grupo de jugadores es menor a otros años. La situación económica obligó al DT a no llevar demasiados juveniles y sólo se subieron al micro Matías Tissera, quien hará su primera pretemporada, y Braian Rivero.

El último pasajero que se sumará al grupo es José San Román, quien llegará a La Feliz hoy por la mañana y tras realizar la revisión médica firmará su contrato que lo vinculará a Newell’s por un año y medio, sin cargo y con una opción de compra que aún no se oficializó. Si no hay ningún inconveniente, el ex Huracán se unirá al grupo por la tarde.

La idea del cuerpo técnico es realizar dos amistosos antes de regresar a Rosario. Los rivales quedarán confirmados estos días, pero las fechas tentativas son el martes 17 y el viernes 20, día designado para emprender la vuelta.

Se retiró del mercado

Con la llegada de José San Román, la Lepra se retira del mercado. Si bien Newell’s tiene un cupo más habilitado a partir de la lesión de Mauricio Tevez, la comisión directiva decidió que económicamente no hay posibilidades de traer un tercer refuerzo.

La decisión no debería sorprender. Newell’s arrancó la semana con un paro de los jugadores a partir de el atraso en los sueldos de cuatros meses y la dirigencia tuvo que hacer malabares para poder pagarles septiembre y y así lograr que levanten la medida y viajen a Mar del Plata.

Si bien en el Parque reclaman un dinero de AFA que rondaría los 14 millones de pesos, esa suma será para pagar sueldos atrasados del plantel y cuerpo técnico, además de otras deudas que el club tiene con Lucas Mugni, Cruz Azul (pase de Formica) o Sunderland, por el pase se Scocco.

“La situación financiera es preocupante. Por eso no aprobamos la llegada de Óbolo. Estamos mal y no podemos seguir trayendo jugadores. Ya vinieron los refuerzos que hacían falta”, le confió a El Hincha una alta fuente dirigencial.

Justamente Óbolo, era el delantero apuntado por Osella para cubrir la salida de Mauro Matos (aún no rescindió). Eduardo Bermúdez ya había acordado con el jugador y su representante su llegada al Parque, pero el martes la comisión directiva de manera “unánime” rechazó el acuerdo.

Newell’s no tiene plata. Y sumar un contrato importante de un jugador que será suplente no parece ser una buena idea. Ese es el pensamiento de la mayoría de la dirigencia, más allá de que Bermúdez considere lo contrario. Por eso, si bien nadie lo dice oficialmente, Newell’s se retiró del mercado.

La fiesta de la gente

Las caravanas de hinchas leprosos en los lugares turísticos ya son un clásico de cada verano y ayer la movida arrancó con dos puntos distantes: Villa Gesell y Canasvieiras.

En la ciudad balnearia bonaerense hubo miles de hinchas que recorrieron las calles y las playas durante casi dos horas.

Hubo mucho color, bengalas y bombos. Fiesta total. Y en Brasil no faltó el apoyo. Las calles de Canasvieiras, Florianópolis, se sorprendieron con unos 300 leprosos que armaron su propia fiesta en tierras extranjeras ante el asombro de turistas y los propios brasileños.

El viernes será en Mar del Plata.