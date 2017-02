El plantel leproso aceptó un plan de pagos

Hay acuerdo y al menos un poco de tranquilidad. El plantel leproso aceptó una propuesta de pago de parte de la dirigencia leprosa por los sueldos atrasados y de esta manera se pone un poco de calma a una situación que tenía a todos molestos desde el inicio mismo de la pretemporada cuando el grupo decidió no arrancar hasta que le pagaran parte de los sueldos adeudados.

El convenio de pago fue elaborado por Agremiados, a partir de la intervención de Gerardo González, quien la semana pasada charló con los jugadores y los directivos y a partir de allí presentó un escrito que ambas partes coincidieron en aceptar.

“Es una propuesta de pago elaborada por el gremio, que aceptaron la comisión directiva y los jugadores, en un acuerdo al que le faltan algunos detalles pero que está bien encaminado”, confirmó Gerardo González. Y amplió: “Sin entrar en detalles, es un acuerdo que barre con la deuda desde julio a diciembre de remuneraciones, es decir salarios, primas y viáticos, a cobrar en marzo, abril y mayo, cada 30 días, con la garantía de pago de la plata de la televisión que debe cobrar Newell’s”.

A la fecha, al plantel se le adeudan tres meses (noviembre, diciembre y enero), primas del año pasado y aguinaldo. Una suma que la dirigencia no puede pagar sin recibir el dinero de la televisión, ya sea por la rescisión del vínculo con el Gobierno por FPT, o el nuevo acuerdo con la cadena que se haga cargo de la TV.

“Mañana (por hoy) se le van a entregar los cheques a los jugadores, con fecha de marzo, abril y mayo”, le confirmó a El Hincha una alta fuente dirigencial.

Si bien esta vez los futbolistas no habían ‘amenazado’ con un paro, la situación provocaba malestar en el grupo, ya que el desgaste de negociar cada mes los pagos atrasados generaba cierto roce con la dirigencia que no era el ideal. Además, los jugadores consideraban que la exposición continua del reclamo los ponía en un lugar incómodo con los hinchas.

El acuerdo la da cierto aire a la dirigencia, que en esta semana estuvo a las corridas para solucionar el paro de los empleados del club por el atraso en los haberes de enero, que se terminó de saldar ayer. Ahora los directivos se enfocarán en buscar que el juez Fabián Bellizia apruebe los contratos de los refuerzos Jacobo Mansilla y José San Román, que por ahora están en ‘stand by’, pero a partir de esta regularización de la deuda del plantel podría destrabarse.

Osella se queda sin Isnaldo

El final de la novela Isnaldo será este miércoles y cualquiera sea el desenlace, la realidad es que Diego Osella no podrá contar con el atacante durante el torneo.

El lunes a la noche en la reunión de comisión directiva se volvió a analizar el tema y en forma unánime los directivos coincidieron que si no firma el contrato hay que “colgarlo”.

La decisión ya estaba tomada desde hace semanas, el propio Eduardo Bermúdez lo había hecho público al decir “si fuera por mí lo cuelgo, pero Osella hace fuerzas para que no sea así”.

Justamente esa necesidad de Osella de contar con el delantero, ya que lo está probando como falso nueve al no tener un suplente para Scocco, hizo que los directivos estiraran la decisión. Pero como Isnaldo y su representante se pusieron firme en no firmar la renovación del contrato que vence en junio, la comisión directiva definió que se vende o lo apartan del plantel.

En ese sentido, se espera que los agentes de Isnaldo acerquen hoy una oferta del exterior y si es así se analizaría aceptarla para que el final no sea tan conflictivo. Newell’s rechazó 600 mil dólares de Houston Dynamo el año pasado, e Isnaldo no aceptó ir a Defensa y Justicia a partir de una propuesta que le llegó a Newell’s cercana al millón de dólares.

Mientras tanto, Isnaldo no estuvo en el banco en el amistoso ante Colón y en estos días no entrena debido a “una quemadura en el pie”, según informaron extraoficialmente, aunque no hay ningún parte médico oficial que certifique esta lesión.

Lo cierto es que Osella ya sabe que no podrá contar con el atacante y seguramente ahora insistirá con Bermúdez para sumar otro delantero, aunque desde la dirigencia ya le anunciaron que “es imposible”.

Venta de entradas

Mañana de 13 a 20 comienza la venta de entradas para el partido del sábado a las 18.40 ante Colón en el estadio Brigadier López, y en esta primera jornada será sólo para socios.

La Lepra dispondrá de 3.000 generales a 150 pesos y 500 plateas a 250 pesos, que se venderán en boletería de puerta 6. El primer día de venta será exclusivo para los socios, que podrán adquirir hasta un máximo de dos entradas (presentar dos carnets) y deberán tener la cuota de febrero paga.

En caso de haber remanente, el viernes de 13 a 20 saldrá a la venta para socios y no socios. En tanto hoy de 18.30 a 20 saldrán a la venta los viajes con entrada incluida a 550 pesos.