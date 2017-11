El periodista Víctor Hugo Morales fue despedido del canal C5N

“Previsible. Me comunicaron que me han despedido de @C5N. Emocionadamente gracias a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!”. Con esta frase publicada en su cuenta de la red social Twitter, el periodista Víctor Hugo Morales anunció su despido del canal de cable de noticias propiedad del empresario Cristóbal López.

El periodista y conductor, que llevaba hasta hoy adelante el programa “El diario”, de lunes a viernes a las 18 por el canal de noticias C5N, fue despedido por el Grupo Indalo, y ya no saldrá al aire por la emisora.

El Grupo Indalo, comandado por el empresario Cristóbal López y en proceso judicial por la evasión impositiva de más de 8.000 millones de pesos, informó que en el transcurso del día difundirá un comunicado, detallando oficialmente la cesantía.

La salida de Morales del canal informativo de Cristóbal López sigue la línea abierta con la cesantía de Roberto Navarro, que conducía en la emisora “Economía Política”.

Fuertemente embanderado con el gobierno de Cristina Kirchner y defensor de sus políticas y su acción de gobierno, Víctor Hugo Morales animó durante años la mañana de radio Continental y en la actualidad mantiene su espacio radial “La Mañana” de 9 a 12 por AM 750.

Días atrás, el conductor había respaldado a su productor Julián Capasso, quien insultó al periodista Alfredo Leuco en la entrega de los Martín Fierro radiales, provocando un escándalo mediático; por lo cual la conducción del canal habría decidido desvincular también a Capasso, “por el inaceptable comportamiento en un evento público”, según se difundió y replicó la agencia Télam.

Víctor Hugo también había reclamado al aire el pago de los sueldos atrasados a los empleados del Grupo Indalo, que entró en serias dificultades financieras desde el momento en que dejó de recibir pauta oficial del Gobierno, que le reclama una multimillonaria deuda por evasión de impuestos.