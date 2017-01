El pase de Walter Montoya, una novela sin final

Sigue la novela. Ayer por la tarde, la dirigencia auriazul sostuvo una reunión con el representante de Walter Montoya, Daniel Luzzi. ¿El motivo? Buscar una definición sobre la inminente transferencia del codiciado volante. ¿El resultado del cónclave? Acordaron que se tomaran entre dos y tres días más antes de darle un corte a la situación.

Sobre la mesa, siguen las mismas ofertas: Genoa de Italia, River y Boca. Pero los directivos de Central decidieron esperar por dos cuestiones. Una, aguardan la respuesta de Genoa a una contrapropuesta realizada por los canallas. Y dos, el posible arribo de una oferta de un equipo importante del fútbol español, algo que en las últimas horas tomó cuerpo a partir de declaraciones del propio Luzzi.

Lo que sí está claro, es que Montoya no seguirá en Arroyito. Sólo falta que se defina su futuro. Y lo que aún sostienen desde la dirigencia centralista, es la intención de que la transferencia del Chaqueño no se concrete en el mercado interno.

“Vamos a tomarnos hasta el miércoles (por mañana) o jueves antes de tomar una decisión por la transferencia de Montoya, entre otras cosas, para ver si aparece alguna oferta más”, confió Luciano Cefaratti tras la reunión.

El dirigente advirtió que, desde el club, “no queremos retener a un jugador que entiende que es momento de una transferencia”. Pero también planteó una postura: “Central no quiere vender en el mercado argentino, es una decisión política del club”. Y añadió: “Sabemos que el jugador también tiene voluntad y la respetamos, él es el que da el sí o el no definitivo; por eso entendemos que hay que armonizar las posturas”.

Luego, Cefaratti admitió: “Tratamos de no charlar con el jugador, lo hacemos con el representante, y es cierto que Walter no ve con malos ojos una transferencia en Argentina; pero acá la decisión será compartida”.

Y por último minimizó la tensa relación institucional que existiría con River, en especial, tras lo sucedido en el libro de pases anterior con los casos de Marcelo Larrondo y Víctor Salazar. “Lo que pasó con River es pasado; esto es una cuestión de conducción política, y nosotros priorizamos la venta al exterior”, explicó Cefaratti. Y puntualizó: “No priorizamos entre Boca o River, analizamos esas ofertas por igual, pero intentaremos vender al exterior”.

¿Torsiglieri al Almería?

Desde España insisten con el interés de Almería, de la segunda división de ese país, por contratar a Marco Torsiglieri. Según el diario La Voz de Almería, el club español ya habría acordado condiciones contractuales con el defensor auriazul. Pero ahora resta que se formalice un contacto con los auriazules. De esa manera, los españoles buscarán conseguir el préstamo de Torsiglieri, que es jugador auriazul, hasta el 30 de junio próximo.

¿De Nigeria a las inferiores?

Se llama Osinachi Christian Ebere, es nigeriano y tiene 18 años. Desde hace un par de semanas, el Alemán, como lo apodaron irónicamente sus compañeros, entrena con la reserva de Central. Y, según pudo averiguar este diario, tiene muchas chances de ser fichado en los próximos días como nuevo jugador auriazul.

Con edad para jugar en cuarta división, Ebere llegó para probarse en Arroyito con un importante currículum. El volante ofensivo es campeón del mundo Sub 17 con su selección, logro obtenido en 2015, en Chile. En ese torneo, en el que jugó como titular en todos los encuentros de la competencia, Nigeria se coronó tras vencer en la semifinal a México (4 a 2) con una conquista suya, y en el partido decisivo a Mali (2 a 0).

Bajo las órdenes de Leonardo Fernández, el moreno Ebere ya tuvo sus primeros minutos de fútbol con la reserva de Central. Esto sucedió el sábado pasado en el marco de los amistosos jugados en Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria ante Central Córdoba (ver aparte). Allí, el nigeriano expuso sus virtudes. Desde su potencia física, Ebere hizo diferencia como volante por la izquierda, aunque su pierna hábil es la derecha. Además, mostró facilidad para lanzar centros con cualquiera de los dos perfiles. Y, pese al poco tiempo de trabajo con sus compañeros, se lo vio ensamblado en el funcionamiento colectivo.

El nigeriano maneja unas pocas palabras en castellano, pero un inglés bastante fluido. De todos modos, en los 30 días que lleva en Argentina, aprendió a hacerse entender. “Coach, coach”, le dijo a Leo Fernández para captar su atención y consultarlo sobre su rendimiento en el amistoso. Con una sonrisa, el DT le levantó el pulgar y tranquilizó a Ebere, que pretende sumarse a las divisiones inferiores de Central.

“Estoy practicando desde hace varios días y me siento muy cómodo, estoy viviendo una muy buena experiencia, y me encanta Central”, señaló el africano, que también se manifestó enamorado del juego de la selección argentina mayor de fútbol.

“Me sentí muy bien en el partido, conforme con mi participación y con el rol que me tocó en el equipo, pero, sobre todo, me voy muy contento porque ganamos”, dijo el nigeriano sobre su primera experiencia en el amistoso disputado ante el Charrúa el último sábado. Y agregó: “No tengo problemas para ocupar distintas posiciones en ataque, aunque me siento más cómodo jugando por afuera”.

Ebere no evidenció problemas para comunicarse con el entorno a través del lenguaje de la pelota. De todos modos, en los ratos libres, se apoya en algunos de sus nuevos compañeros para entender mejor lo que pasa a su alrededor. En este sentido, el defensor Nicolás Giménez apareció como el mejor predispuesto. Tanto es así, que el oriundo de la localidad de San Lorenzo, viene compartiendo con el nigeriano los fines de semana junto a sus familiares.

Durante la semana, mientras aguarda que se defina su futuro, Ebere permanece alojado en la pensión de la Ciudad Deportiva. Hace 30 días, el africano dejó su Nigeria natal para probar sus cualidades en el fútbol argentino. Y después de entrenar 20 días en un centro de alto rendimiento ubicado en la localidad bonaerense de Canning, el moreno se trasladó hasta Rosario para practicar en Central. Por estas horas, la dirigencia auriazul tomará una decisión respecto del futuro de Ebere. ¿Será auriazul?

Su primer amistoso

Ebere tuvo su primer amistoso el sábado pasado en la Ciudad Deportiva, donde la reserva auriazul disputó dos ensayos ante Central Córdoba. El nigeriano tomó parte del segundo, en el que el Canalla se impuso por 2 a 1 con dos tantos de Iván Salvagno. El africano jugó como volante por la izquierda en un equipo que, bajo las órdenes de Leonardo Fernández, se paró 4-4-2 y que formó con: Segundo Cejas; Iván Antunes, Nicolás Giménez, Santiago Heredia, Matías Recalde; Misael Laborde, Julián Acosta, Jerónimo Rodríguez (ST 0m Nicolás González), Ebere; Salvagno (ST 0m Agustín Príncipe) y Agustín Maziero (ST 0m Francesco Serafino).