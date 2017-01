El pase de Walter Montoya, en tiempo de definición

Mañana se define. Sí, la novela del verano en el mercado de pases del fútbol argentino tocará su fin. En las próximas horas se conocerá el destino de Walter Montoya. Para ello, los dirigentes de Rosario Central esperan reunirse con el representante del Chaqueño, Daniel Luzzi, que está regresando de Europa tras evaluar ofrecimientos de clubes de Italia y España. Cuando el empresario esté en Rosario, entre las partes estudiaran las únicas dos opciones que quedan en pie: la de Genoa de Italia y la de Boca. ¿Y River? Los millonarios desistieron. Se cansaron de esperar por Montoya y fueron por el plan B: compraron el pase de Carlos Auzqui a Estudiantes de La Plata.

Mientras los directivos auriazules deciden dónde jugará el Chaqueño, hoy quedará confirmada la contratación del primer refuerzo canalla de este libro de pases. De no mediar imponderables, el paraguayo José Leguizamón estará mañana en Rosario para firmar un contrato por 4 años con la entidad de Arroyito.

Además, desde Central aseguran que Marco Torsiglieri se irá a préstamo por un año a Racing, que tendrá opción de compra por el pase del defensor.

Montoya, más cerca de Boca

Tras su breve gira por Italia y España, el agente Daniel Luzzi consiguió traer de regreso a Rosario sólo una oferta concreta por el pase de Montoya. Y fue la de Genoa, que apenas si mejoró la propuesta inicial. Los italianos estarían dispuestos a pagar 5,5 millones de euros limpios por el Chaqueño, tal cual pretende Central. Pero no consiguieron achicar los plazos de pago, que comprenden 4 cuotas, la última de ellas para agosto de 2019. Ni tampoco pudieron presentar avales y garantías acordes con las que solicitaron los canallas.

Con este panorama, los directivos de Central tendrán que decidir si aceptan o rechazan la proposición de Genoa. En caso de que no lo hagan, no tendrán otra opción que sentarse a charlar con Boca. Esta opción irá en contra de la decisión política institucional, hecha pública por los propios dirigentes auriazules, de no vender jugadores en el mercado local. Pero como Montoya ya anunció su deseo de emigrar en este libro de pases, y no hay otras ofertas, los xeneizes tendrán su oportunidad de quedarse con el volante.

Daniel Angelici, presidente de Boca, ya había formalizado una propuesta por el pase del Chaqueño: 4 millones de dólares en efectivo, abonando la mitad en el momento que se cierre la operación; más el 50 por ciento de los derechos económicos, y el 100 de los derechos federativos de Fernando Zuqui.

¿Montoya terminará en Boca? A no ser que aparezca alguna oferta de último momento, todo indica que sí. Y la definición del tema no puede pasar de mañana, ya que así lo pactaron las partes: dirigentes de Central y representantes del volante.

Leguizamón, el primero

Los auriazules oficializarán hoy la primera contratación de las dos que le permite este libro de pases. El paraguayo Leguizamón estará llegando mañana a Rosario para firmar un convenio que lo ligará por los próximos 4 años con la entidad auriazul.

El defensor de 25 años jugó el su último partido con Olimpia el martes, en la derrota ante Nacional en Montevideo (1 a 0). Y dejó la concentración de su ex equipo, que tiene previsto disputar otros amistosos en Montevideo, para viajar a Rosario.

De no mediar imponderables, Leguizamón será presentado oficialmente mañana como refuerzo del Canalla. Con la llegada del guaraní, los auriazules volvieron a cubrir las 4 plazas de futbolistas extranjeros permitidas para clubes argentinos de primera división. Los otros tres futbolistas foráneos con los que cuenta Central son: los uruguayos Washington Camacho y Hernán Menosse; y el colombiano Teo Gutiérrez.

Torsiglieri a Racing

A fin del año pasado trascendió que, por cuestiones de rendimiento, algunos de los marcadores centrales del plantel no iban a ser tenidos en cuenta. Y que existía la intención de cederlos a préstamo. En esa nómina, que nadie confirmó, aparecían los nombres de Marco Torsiglieri, Esteban Burgos y Dylan Gissi.

Ayer, fue cedido a préstamo uno de ellos. Se trata de Torsiglieri, que pasa a préstamo a Racing por un año. Los de Avellaneda, justamente, habían pujado con los auriazules por quedarse con el defensor en el pasado libro de pases. Pero los canallas le compraron el pase de Torsiglieri a Morelia de México, y le ganaron aquella compulsa a Racing.

En cuanto a Burgos y Gissi, que están a préstamo en Arroyito, ninguno de los dos aparece por ahora en la consideración del entrenador Paolo Montero. Pero tampoco aparecieron ofertas concretas para que dejen Central.

Montero, preocupado por las lesiones

En una nueva jornada de pretemporada, el plantel auriazul entrenó ayer en doble turno en el country de Arroyo Seco. Con el partido de mañana ante Universidad Católica de Chile en la mira, Paolo Montero evalúa la condición física de sus jugadores. Es que el uruguayo ya sabe que no podrá contar con varios futbolistas en este amistoso, que servirá entre otras cosas para la presentación de la nueva camiseta de la firma Nike. La nómina de los no disponibles por padecer distintas lesiones está integrada por: Javier Pinola (transita la última etapa de rehabilitación por la fractura de tibia sufrida el año pasado), Germán Herrera (se repone de una ruptura muscular), Mauro Cetto (desgarro), Marco Ruben (edema óseo en el calcáneo izquierdo), Damián Musto (cuadro viral que le impidió entrenar ayer) y Washington Camacho (esguince de tobillo).

A este panorama, hay que agregar la más que probable baja de Teófilo Gutiérrez. El delantero colombiano jugó ayer en Río de Janeiro, Brasil, el amistoso que protagonizó su selección ante la brasileña. Y las chances de que pueda estar ante los chilenos, son bajas. Teo estará de regreso en Rosario hoy por la noche, con muy poco margen de recuperación física para jugar mañana.

Ante esta situación, Montero estará bastante condicionado para el armado del equipo que saldrá a la cancha a jugar el amistoso de mañana ante los chilenos en el Gigante de Arroyito. De todos modos, la formación inicial para ese partido sería muy similar a la utilizada el domingo pasado ante Talleres en Mar del Plata.