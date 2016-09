El Papa confirmó que no vendrá al país en 2017, un año electoral

El papa Francisco confirmó ayer que en 2017 no viajará al país, al brindar un mensaje al pueblo argentino en el que ponderó una “cultura del encuentro que supera todas estas culturas del descarte que hoy en el mundo se ofrecen por todas partes”. De esta manera, el Sumo Pontífice evitará visitar la Argentina durante un año electoral, en el que se dirimirán cargos legislativos y que marcará la mitad del mandato del presidente Mauricio Macri.

“Está de más decir que yo hubiera querido ir a Argentina a beatificar a mama Antula y a canonizar al cura Brochero, pero no pude hacerlo, no es posible. Ustedes no saben cuánto me gustaría volver a verlos. Y tampoco podré hacerlo el año próximo porque ya están compromisos fijados para Asia, África, y el mundo es más grande que Argentina, y bueno, pero hay que dividirse, dejo en manos del Señor que Él me indique la fecha”, señaló el Papa.

La nueva postergación de la visita de Jorge Bergoglio a la Argentina –ya había rechazado viajar este año al Congreso Eucarístico que se realizó en Tucumán con motivo del Bicentenario de la Independencia– llega de su propia boca luego de que trascendiera por canales extraoficiales su decisión de dejar –tal vez– para 2018 el ansiado retorno a su tierra natal.

Más allá de los viajes a los continentes asiático y africano que tiene en agenda para el año 2017, en octubre del año próximo hay comicios legislativos en el país y ya en mayo pasado Francisco había afirmado que “la práctica de la Santa Sede” es “no hacer viajes en años electorales”, anticipando su decisión de tampoco viajar en 2017.

Desde el inicio de su pontificado, el 19 de marzo de 2013, Bergoglio, realizó cuatro viajes al continente americano, pero en todos evitó visitar a su país.

En un mensaje al pueblo argentino difundido hoy, el Santo Padre indicó: “Teniendo en cuenta estos acontecimientos y teniendo en cuenta que el año que viene tampoco voy a poder ir, opté por comunicarme con ustedes de esta manera”.

“Para mí el pueblo argentino es mi pueblo, ustedes son importantes, yo sigo siendo argentino, yo todavía viajo con pasaporte argentino. Estoy convencido que como pueblo son el mayor tesoro que tiene nuestra patria”, enfatizó el ex cardenal primado de la Argentina.

Además, explicó: “Cuando recibo cartas de ustedes, tantas que no a todas puedo responder, seguramente una que otra para hacerme presente, me consuelo, me da gozo y eso me lleva a rezar y rezo por ustedes en la misa, por las necesidades de ustedes, por cada uno más de ustedes”.

“Es el amor a la patria que me lleva a eso y es lo que me lleva también a pedirles, una vez más, que se pongan la patria al hombro, esa patria que necesita que cada uno de nosotros le entreguemos lo mejor de nosotros mismos, para mejorar, crecer, madurar”, añadió.

Consideró que “esto nos hará lograr esa cultura del encuentro que supera todas estas culturas del descarte que hoy en el mundo se ofrecen por todas partes”.

“Una cultura del encuentro donde cada uno tenga su lugar, que todo el mundo pueda vivir con dignidad y que se pueda expresar pacíficamente sin ser insultado o condenado, o agredido, o descartado. Esa cultura del encuentro que todos tenemos que ir buscando, con la oración y la buena voluntad”, remarcó.

“A mí me llama la atención que a la Argentina se le alaba por su geografía, su riqueza, Tenemos de todo: montañas, bosques, llanuras, costas, todas las riquezas en minería. Tenemos todo. ¡Qué país rico! Pero la riqueza más grande que tiene nuestra patria es el pueblo, ese pueblo que sabe ser solidario, que sabe caminar uno junto a otro, que sabe ayudarse, que sabe respetarse, es ese pueblo argentino que no se marea, que sabe encontrar sabiduría, y cuando se marea, los otros lo ayudan a que se le vaya el mareo”, argumentó.

El Papa explicó: “Yo a ese pueblo argentino lo respeto, lo quiero, lo llevo en mi corazón, es la riqueza más grande de nuestra patria”.

Pese a todo, en el gobierno nacional elogiaron el mensaje de Francisco

El gobierno de Mauricio Macri recibió con satisfacción el contenido del mensaje que el papa Francisco dirigió ayer al pueblo argentino, en el que pide “ponerse la patria al hombro” y confirma que no vendrá al país en el 2017, de cara al segundo encuentro que mantendrán el mandatario y el pontífice argentino el próximo 15 de octubre en El Vaticano.

“El contenido es claro y el mensaje ha sido muy tranquilizador para el gobierno, sobre todo porque quita las especulaciones sobre el tema de su posible visita a la Argentina para el próximo año”, según dijeron a Télam fuentes oficiales sobre el mensaje papal, cuyo contenido fue conocido anoche por los funcionarios de Macri.

El presidente y el Papa volverán a verse las caras el sábado 15 de octubre, en horario y lugar a determinar, tras la protocolar reunión que mantuvieron el 27 de febrero pasado en el palacio Apostólico del Vaticano, y todo indica que el nuevo encuentro será más informal y probablemente en la residencia Santa Marta donde se hospeda Francisco.

En un adelanto de que el nuevo encuentro tendrá un tono más distendido, Macri ya anticipó que el propio Papa le pidió que llevara a su pequeña hija Antonia a la cita, a la que concurrirá acompañado también por su esposa Juliana Awada y una delegación oficial.

Además de la reunión a solas con Francisco, Macri participará el domingo 16 –junto a una importante delegación argentina– de la canonización del primer santo argentino nacido y muerto en Argentina, José Gabriel Brochero, que será elevado a los altares en una ceremonia en la plaza San Pedro, en el marco del Jubileo Extraordinario de la Misericordia convocado hasta el 20 de noviembre.