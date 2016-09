El panorama fabril en Santa Fe “es complejo”

Mientras industriales santafesinos reclaman políticas que permitan “cuidar el empleo”, desde el PRO se mostraron optimistas respecto de la reactivación económica y señalaron que el país se encuentra “en la puerta de una revolución” y que “la Argentina está saliendo adelante con la industria y la producción”.

El Indec notificó esta semana que la industria cayó un 7,9 por ciento interanual en julio: el peor registro en 14 años. La semana anterior, el organismo oficial de estadísticas había informado un desempleo del 9,3 por ciento a nivel nacional y del 11,7 en el Gran Rosario, empujado por la caída de la construcción y la actividad industrial.

Ayer, el nuevo titular de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF), Javier Martín, alertó que la situación del sector “es compleja” y aseguró: “Tenemos que cuidar el empleo y como Unión Industrial defendemos el empleo”.

Sin embargo, desde el PRO-Cambiemos ven un panorama mucho más alentador. Según el diputado nacional José Núñez, el gobierno de Mauricio Macri, a través del Plan Productivo Nacional, lleva adelante “un proceso gradual, inteligente, orientado a la productividad y sobre la base de consensos”

Ante las advertencias de los industriales, el legislador nacional por Santa Fe indicó que “el cuidado de cada trabajador es fundamental para nosotros. Miramos algunos modelos internacionales exitosos, pero sin copiar a nadie y aprendiendo de todos” y dijo además que el país se encamina a “una revolución que comenzó con la salida del cepo y el arreglo del litigio de los holdouts para obtener el costo del financiamiento más bajo de la historia para las familias y las pymes argentinas”.

“Situación compleja”

En el acto por el Día de la Industria, realizado ayer en Santa Fe, el nuevo titular de la UISF puso de relieve que “en el primer semestre la inflación fue muy alta, la obra pública casi inexistente y el mercado interno se vio afectado por el aumento de tarifas. Los industriales estamos preocupados y en una situación compleja”.

Javier Martín remarcó entre los puntos negativos el crecimiento de las importaciones de bienes de consumo: dijo que “fue excesivo, innecesario y no debe repetirse”. Y agregó: “Las importaciones desplazan el producto nacional, hay que prestarle atención si es preocupación para el gobierno o no”.

Por otro lado, dijo que “para los industriales la inflación es todo un tema; distorsiona los costos, genera presiones inflacionarias, el incremento del salario y es una carrera que no beneficia a nadie”. Por último, el titular de la UISF consideró que “es muy difícil que haya reacción en los meses que queda del año”.

“Buscando caminos”

El vicegobernador Carlos Fascendini participó del acto oficial por el Día de la Industria y remarcó que “desde la provincia hace años que venimos trabajando en forma conjunta con los sectores de la producción, por eso se han tomado diversas medidas que surgieron del diálogo y el consenso que mantenemos con ustedes”.

“Pero estamos en un nuevo tiempo, buscando caminos que nos potencien y nos desarrollen, y tenemos muy claro que nuestro norte es defender la industria de Santa Fe, fundamentalmente las pequeñas y medianas industrias”, concluyó Fascendini.

Fascendini ratificó sus dichos contra Corral y Barletta

“El gobernador tiene su opinión y yo tengo la mía”. La frase es del vicegobernador Carlos Fascendini, quien sigue dispuesto a dar batalla en la interna de la UCR provincial. Fascendini conduce uno de los sectores del partido –el NEO– y había dicho que los dirigentes radicales aliados al PRO –el Grupo Universidad y el MAR– deben dejar los cargos que tienen en la provincia porque fueron electos por el Frente Progresista. El gobernador Miguel Lifschitz salió luego a poner paños fríos a la interna del oficialismo, pero ayer Fascendini redobló su apuesta: “No me arrepiento; lo que dije, lo dije en el contexto en el que fue preguntado”.

A mediados de agosto, después de la formalización de la Mesa Cambiemos Santa Fe, en la que están representados el MAR y el Grupo Universidad, Fascendini afirmó que su sector se va a mantener en el Frente Progresista y trazó la siguiente hipótesis, en referencia al intendente santafesino José Corral, líder del Grupo Universidad y presidente de la UCR nacional: “Si Corral es candidato a gobernador dentro del Frente Progresista, estaremos como radicales con Corral. Si tanto tiempo antes tienen la seguridad de ir con Cambiemos, creo que toda la banda de Corral y (Mario) Barletta deberían dejar los lugares que están ocupando en el gobierno provincial, antes de que los echemos”.

Lifschitz salió luego a aclarar que los dichos del vicegobernador no reflejan el pensamiento del conjunto del Frente Progresista ni tampoco su propio pensamiento: “Necesitamos mucho diálogo y respeto entre nosotros, capacidad para poder discutir las diferencias y consolidar un proyecto que lleva 20 años”.

Ayer, Fascendini respondió: “Yo no me arrepiento de nada. No es una frase descolgada. Lo que dije, lo dije en el contexto en el que fue preguntado”.

“El gobernador tiene su opinión y yo tengo la mía. No crean que estamos de acuerdo en todo, pero encontramos caminos de entendimiento para poder estar juntos y empujar este carro tan pesado que es el gobierno provincial con todos los problemas que tenemos. hablar de problemas electorales en el momento en el que estamos inmersos en la provincia, a ocho meses de que estamos ejerciendo el gobierno, es un desatino”.

