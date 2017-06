El padre de Linux cargó contra Windows, Conectar Igualdad y la entrega de datos biométricos

El padre del proyecto GNU-Linux y del movimiento Software Libre, Richard Stallman, fiel a su estilo, no escapó a la polémica al considerar que el plan Conectar Igualdad es un método para “implantar dependencia” a Windows en las nuevas generaciones y señaló a la “nube” como un artilugio de las empresas para que “no nos preguntemos” dónde están nuestros datos.

Stallman está en la Argentina para brindar una serie de charlas sobre la cultura del software libre y volvió a cargar contra multinacionales como Microsoft y Facebook, fustigó a las administraciones estadounidenses de Barack Obama y Donald Trump, y pidió a los sindicatos que se rehúsen a aportar datos biométricos para la identificación de las personas, por considerarlo un método “tiránico”.

—En tu última visita a la Argentina, hace 5 años, criticaste el programa Conectar Igualdad ¿Por qué?

Sí, porque proponía entregar Windows a cada chico en el país. Y es verdad que llevaría también nuestro sistema libre, GNU-Linux, pero se veía que los docentes presionaban, ordenaban usar Windows. El efecto sería inculcar el uso del Windows.

—El programa se reconvirtió ahora y es parte de Educ.ar.

Supongo que (el presidente Mauricio) Macri hará otra cosa para favorecer a las empresas grandes con convenios injustos.

—¿Por qué?

Promueve la dependencia de la gente. En relación con “Conectar a maldad” se trataba de las escuelas. Aumentar el uso de Windows en las escuelas, lo mismo con Mac OS que es un sistema privativo, es implantar dependencia en la próxima generación, que es ir en contra de la independencia del país, ir en contra de la libertad humana. Usar Windows en otras partes del Estado también es malo pero con menos efecto. La educación es la actividad estatal que más afecta la libertad de la próxima generación.

—¿Qué implicancia tiene la recolección de datos biométricos, especialmente en el mundo laboral?

Habría que oponerse. Los sindicatos deberían rehusarse. El Estado no debería tener las huellas de cada uno. Es tiránico, injusto. No habría venido a este país si sabía que tenía que dejar mis huellas.

—¿Cómo es la situación en relación a la recolección de datos biométricos en los Estados Unidos en la era de Donald Trump?

No debe ser llamada era, eso es darle el poder que quiere tener. Trump es prejuicioso, infantil, amenazador. Y es una lástima que él y los republicanos hayan tomado el poder en nuestro país, ya que lo usan para oprimir.

—¿Utilizan la “nube” para oprimir?

No hay “nube”. Dicen nube para desalentar una pregunta muy importante ¿Dónde están mis datos? ¿Qué se hará con ellos? La única nube está en la cabeza de las personas. Por otra parte, está claro que espían mucho, pero no más que antes. (Barack) Obama no fue progresista, fue más a la derecha que la mayoría de los americanos, nunca voté por él. Obedecía a los bancos.

—¿Y estas prácticas las continúa Trump?

Sí, pero no sabemos si es más fuerte. De manera más cruel, sin dudas.

—¿Qué diferencia hay entre diseño libre del hardware y hardware libre?

No creo que el hardware libre tenga sentido. Tendría que tener las cuatro libertades y estas no se aplican a objetos físicos. Harían falta copiadoras de objetos físicos que no existen. Pero el diseño de un objeto físico es una obra, entonces es muy caro hacer libre.

En este punto, Stallman pide recordar de qué se tratan las cuatro libertades en las que se basa toda la ética de su movimiento: La libertad de ejecutar el programa como se desea, con cualquier propósito; estudiar cómo funciona y cambiarlo para que el usuario haga lo que quiera; redistribuir copias para ayudar a su prójimo, y poder distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros.

—¿Por qué el eje de una de tus charlas en Argentina es “copyright versus comunidad”?

Explico la idea de software libre, luego respondo las preguntas frecuentes sobre cómo se extiende esta idea a otras obras u otras cosas que no son el software.

—¿Y cómo sucede eso?

Es complicado, no tengo una respuesta sencilla. Las obras de uso práctico tienen que ser libres y otras tienen que ser compartibles, multiplicables.

—¿Con algún tipo de límite temporal antes de compartirlas?

No. En inglés digo “share”, en español “com-multiplicar”. Compartir no es realmente correcto en este caso. Porque es multiplicar las copias y no dividir las copias. Entonces, creo que toda obra publicada debería ser “com-multiplicable” y no sólo para ser mirada o apreciada, tiene que ser libre teniendo en cuenta las cuatro libertades. Hay que cambiar la ley para legalizar el “com-multiplicar” obras.

—¿Qué área es la que acarrea mayores dificultades? ¿La música o la literatura dentro de las artes?

Ninguna me parece difícil. Es posible en cualquiera, y también propongo sistemas nuevos para apoyar a los artistas: que el Estado destine una cantidad de dinero a repartir entre los artistas en función de su éxito. Midiendo el éxito de cada uno, dándole dinero en razón de la raíz cúbica de su éxito.

—¿Por qué la raíz cúbica?

S – No es la única función posible. Una estrella puede tener más éxito que el de un artista apreciado. Si estoy repartiendo dinero de manera lineal, la estrella recibiría mil veces más que otro artista y sólo apoyaría a los que no lo necesitan. Con la raíz cúbica, si A tiene 1000 veces el éxito que B, A recibirá 10 veces el dinero que B, entonces, el dinero iría a la gente de éxito medio, que es quien lo necesita.

La otra es la de pagos voluntarios. Cada máquina para reproducir obras puede tener un botón para enviar una pequeña suma a los artistas. Te sentirás bien haciéndolo. Con estos sistemas, los artistas dirían: “Por favor, com-multipliquen mis obras”, porque tendrá interés, recibirá más dinero de la gente o del Estado.

—Sabemos que no usas redes sociales, como Facebook, pero quizás te tiente Twitter

No rechazo usarlo, pero no me conviene. Es mucho menos malo que Facebook, quizá no sea malo. El único mal posible es que no puedes usarlo escondiendo tu ubicación. Si un servicio exige saber dónde estoy, no lo uso.

—¿Y qué opinás de Wikipedia?

Tiene algunos problemas, pero, básicamente, es bueno.

—¿Y Wikileaks?

Apoyo su misión pero a veces actúa mal en los detalles. Cuando publica colecciones de documentos sin borrar nombres de personas no esenciales, es malo.

Agencia Télam.