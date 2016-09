El once que paró el Chacho

El cotejo ante Vélez en Liniers está a la vuelta de la esquina y todo indica que Teo Gutiérrez no llegaría al ciento por ciento para jugar debido a la molestia muscular que le impidió jugar para Colombia en la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Ante esta situación, el Chacho Coudet paró ayer un supuesto once titular para visitar a Vélez y el lugar del colombiano lo ocupó Germán Herrera. El Chaqueño tuvo un buen desempeño ante Atlético Rafaela por Copa Argentina y parece haberle ganado la pulseada a Fabián Bordagaray para acompañar a Marco Ruben en ofensiva. Además, el conocimiento entre Herrera y el capitán canalla también puede influir en la decisión final del entrenador.

De todas maneras recién hoy se sabrá si Teo llega o no al compromiso con Vélez, aunque el entrenador siempre dejó en claro que para utilizar a un jugador tiene que estar en óptimas condiciones. Y teniendo en cuenta que el último partido del colombiano fue 27 de agosto las chances de que esté disponible para el domingo son muy remotas.

Otra variante, teniendo en cuenta el equipo que arrancó el torneo ante Defensa y Justicia, estaría en la zona de la defensa. Víctor Salazar, ausente frente al Halcón por una suspensión, reemplazaría a Paulo Ferrari.

El resto del equipo será igual al que empató sin goles en el Gigante de Arroyito frente a los de Florencio Varela.

Ayer el Chacho en la práctica de fútbol puso en cancha a estos once: Sebastián Sosa; Salazar, Esteban Burgos, Marco Torsiglieri y Cristian Villagra; Walter Montoya, Damián Musto y José Luis Fernández; Giovanni Lo Celso; Herrera y Ruben.

El plantel canalla practicará hoy en Arroyo Seco y luego quedará concentrado para visitar a Vélez el domingo, a las 16, por la segunda fecha del torneo de Primera División con el arbitraje de Fernando Echenique.

Un pedido sin eco

En la tarde de ayer corrió el rumor que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires habían pedido que el partido de Vélez y Central del domingo se pase para el sábado o bien para el lunes por una cuestión de falta de personal policial para el operativo. Luego se barajó cambiar el horario estipulado de las 16, pero finalmente el partido irá en el horario programado desde un principio.

Cortar la racha sin alegrías

Central buscará no solamente los tres puntos en Liniers, sino que también intentará cortar la racha que acarrea por los torneos locales de nueve partidos sin cantar victorias. Un hecho inédito desde la llegada de Eduardo Coudet como técnico del Canalla, que tuvo más alegrías que sinsabores.

La última victoria auriazul en un torneo argentino fue ante Sarmiento, por la 8ª fecha del certamen del semestre pasado. En esa ocasión fue 1-0 ante los entonces dirigidos por Ricardo Caruso Lombardi. El único tanto de la noche del lunes 21 de marzo lo anotó Marco Ruben, tras una exquisita asistencia de Giovanni Lo Celso.

Desde ese triunfo al equipo del Chacho le costó muchísimo conseguir los tres puntos. Ganó por Copa Libertadores, pero en el certamen local los tres puntos se le hicieron muy esquivos. Cabe destacar que los últimos partidos que Central jugó en el campeonato, que finalmente ganó Lanús, lo hizo con un elenco alternativo ya que toda la atención estaba puesta en el torneo continental.

Desde aquél triunfo ante los de Junín el derrotero canalla incluye cuatro empates y cinco derrotas. Central igualó 1-1 con Olimpo, 0-0 con Newell’s, 1-1 con Quilmes y 0-0 con Defensa y Justicia en el debut del actual campeonato de Primera División. En tanto, las caídas fueron 3-2 con Vélez (la primera en el Gigante con Coudet como técnico), 2-1 con San Lorenzo, 1-0 con Gimnasia La Plata, 1-0 con Arsenal y 1-0 con Belgrano de Córdoba.

Bassedas cambia a tres

Vélez arrancó con una derrota ante Gimnasia en La Plata, pero principalmente no tuvo un buen partido. El Lobo sufrió la expulsión de Facundo Oreja en el primer tiempo y el equipo de Christian Bassedas no pudo aprovechar nunca la supremacía numérica. Por eso el entrenador piensa en tres cambios para recibir a Central. Saldrían Alvarenga, Zabala y Desábato e ingresarían Robertone, Canteros y Somoza. Si bien aún no está confirmado los once serían: Aguerre; Caire, Nasuti, Giannetti, Tripichio; Somoza; Robertone, Canteros, Díaz; Barcos y Pavone.

