“El objetivo es ascender”

Los últimos dos pasajeros ya se subieron al barco. Juan Marcelo Ojeda y Damián Ledesma se transformaron en jugadores de Central Córdoba y ahora son parte de esta ilusión que tiene a todo barrio Tablada pendiente del equipo que comanda Ariel Cuffaro Russo.

Después del entrenamiento matutino, los dos futbolistas dialogaron con El Hincha sobre sus sensaciones tras llegar al Matador. “Es lindo volver a pisar un vestuario, conocer gente nueva, noté un muy buen clima en el plantel y eso me entusiasma para lo que viene”, afirmó el arquero, mientras que el defensor sostuvo: “Estoy contento de estar acá, me encontré con un grupo muy lindo y esperemos cumplir las expectativas de pelear el torneo”.

Al momento de contar por qué eligieron sumarse al Charrúa, el nombre clave fue el mismo: el DT Cuffaro Russo. Ledesma señaló: “Él me conoce hace muchos años y por eso me dio la confianza para venir al club. Me abrió las puertas para que pueda aportar mi granito de arena en busca de conseguir el objetivo que queremos”.

Ojeda por su parte, también resaltó el convencimiento del entrenador: “Que Ariel me hablara tan convencido de que quiere pelear arriba fue clave para que me decida a venir, sumado a la idea de estar cerca de la familia. Además, me llamaba todos los días o me mandaba entre tres y cuatro mensajes para que me sume a este proyecto”.

Al momento de opinar sobre el equipo, el volante fue claro y se dirigió a los simpatizantes: “Sé que es difícil, pero le pedimos un poco de paciencia a los hinchas, vamos a salir a ganar en todas las canchas, pero todavía nos estamos armando, hay que ir partido a partido, pero el equipo recién se verá en unas fechas”.

En tanto, el oriundo de Arroyo Seco se refirió a la nueva categoría que afrontará: “Sin dudas que hubo un cambio en el ascenso y ahora todos los clubes están proponiendo de jugar un poco más. Que el DT nos conozca y tenga la idea de jugar con pelota al pie, nos favorece mucho más a los que nos gusta ese estilo”.

El ex Central y River también hizo referencia a la importancia de que la base del plantel ya se conozca: “La unión y la buena onda que se ve en el grupo y el vestuario a la larga se termina plasmando en la cancha. Este plantel mantuvo la base del torneo pasado y se reforzó con jugadores de jerarquía en puestos importantes. Eso lleva a que la idea de todos sea la de pelear arriba, por el ascenso”.

El mediocampista, de último paso en Primera División con Aldosivi de Mar del Plata, explicó en qué posición puede rendir más: “Hace varios años que vengo jugando en la zaga central, pero el entrenador sabe que si me necesita algún partido en la mitad de cancha, puede contar conmigo”.

Por último, los dos experimentados futbolistas se refirieron al claro objetivo que se plantean. El volante afirmó: “Conozco mucha gente del club, sé lo que quieren y por ellos lucharemos, buscando devolver al Charrúa a los principales puestos, ese es el objetivo principal”. En tanto, el arquero sentenció: “Nuestra idea es ser protagonistas, después el tiempo y los partidos dirán. Trabajaremos día a día para serlo y esa es la idea que el entrenador me dijo desde el primer momento que me llamó”.

El sueño de todo Central Córdoba se acrecienta aún más con la llegada de los últimos dos refuerzos de jerarquía como Ojeda y Chirola Ledesma, pero saben que el camino recién empieza y que será muy duro de transitar.

El primer paso ante Argentino de Quilmes fue positivo (NdR: igualó 1-1), ahora deberá reafirmar el rumbo mañana cuando debute ante su gente en el Gabino Sosa frente a Defensores de Cambaceres.

Les renueva la confianza

Central Córdoba arrancó el torneo con un valioso empate como visitante ante Argentino de Quilmes. La actuación del equipo dejó más que conforme al DT Ariel Cuffaro Russo, quien decidió repetir la formación inicial para recibir mañana a Cambaceres.

Las únicas dudas de la semana fueron que tanto Renzo Funes como Diego Migueles debieron salir reemplazados el partido del sábado por un corte en el pómulo derecho y un golpe en la cresta ilíaca, respectivamente. Pero como ambos respondieron bien en la práctica de fútbol, serán de la partida ante el Rojo de Ensenada.

Los once titulares del Charrúa serán: Matías Giroldi; Gerardo Pérez, Juan Manuel Casini, Alfredo Resler y Cristian Sgotti; Lucas Lazo, Renzo Funes, Diego Migueles y Federico Ferrari; Juan Fernández y Cristian Yassogna. El duelo entre Central Córdoba y Cambaceres se jugará mañana a las 15.30 en el Gabino y con el arbitraje de Alejandro Porticella.

Cabe destacar que tanto Juan Marcelo Ojeda como Damián Ledesma trabajaron a la par del grupo y formaron parte de la práctica de fútbol, aunque es difícil que sean citados para recibir al Rojo, pese a estar ya habilitados para jugar, porque se sumaron recientemente. Los que sí podrán estar son Cristian Sánchez y Juan Pablo Pereyra si el DT lo dispone.