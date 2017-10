El Ñandú pone primera rumbo al Argentino

Este martes comenzó un nuevo ciclo del seleccionado mayor de Rosario y podría considerarse el último; ya que el año que viene no habrá Campeonato Argentino y el futuro del torneo más antiguo e importante del rugby criollo está en duda.

Como todos los ciclos de dos años para entrenadores del Ñandú, en 2017 nuevamente estará como head coach Fernando Bilbao. El entrenador formado en Duendes no tuvo un gran debut con el combinado mayor de la Unión de Rugy de Rosario y fiel a su instinto ganador, tiene la convicción de poder mejorar lo hecho e irá por ese objetivo en la edición número 74 del Argentino.

Bilbao ya instalado en Las Delicias, en Duendes, a minutos de comenzar la práctica dialogó con El Hincha. En el inicio de la charla, el responsable técnico del Ñandú se refirió a las expectativas para el torneo que comenzará el próximo 4 de noviembre. “Más allá que es el segundo año que estamos al frente del seleccionado de Rosario, esta temporada marca que vamos a tener un equipo diferente del que venía jugando, hay muchos chicos jóvenes. El año pasado nos quedó la espina de perder cuatro partidos y ganar uno solo. Los que perdimos fueron por muy cerca, eso nos da la expectativa de que podemos hacer un mejor papel en el torneo para la Unión este año”, expresó Bilbao.

La experiencia de 2016, dejó enseñanzas y Bilbao junto a su equipo ha realizado la autocrítica necesaria para poder encarar nuevamente la difícil y complicada empresa de disputar un Argentino de Uniones, certamen que Rosario sólo ganó en 1965. “Es un torneo muy corto, son cinco partidos, donde el primero ya te marca el rumbo para dónde vas en el campeonato, si lo ganas estás dentro de la pelea por el título y si lo perdés estás luchando por no descender. Al ser corto hay que estar muy metidos desde el primer partido y sin regalar nada. El año pasado fuimos un poco laxos, empezamos tratando de ir de menor a mayor. Hay que ir partido a partido, dando lo máximo, sin pensar en lo que viene, son campeonatos cortos y eso lo hace muy exigente”, analizó el entrenador de Rosario.

La noticia de la suspensión del Argentino para 2018 es tema de conversación en todas las ciudades con seleccionados que son protagonistas. El Hincha no eludió el tema y Bilbao, siempre predispuesto al dialogo, respondió a todas las preguntas. “La suspensión del Argentino no me tomó por sorpresa porque era algo que se venía barajando en los últimos años, siempre venían amagando con la suspensión, la decisión de la Unión Argentina de Rugby no es una decisión que no haya estado sin pensarse, porque un campeonato con tanta historia no se llega el punto de suspenderlo. Todos somos responsables de que esto haya perdido jerarquía e importancia: jugadores, entrenadores, clubes, uniones y público. Si la suspensión se hace efectiva es momento para pensar y replantear muchas cosas para que pueda surgir el Campeonato Argentino con la importancia y relevancia que se merece. El ejemplo está en el Nacional de Clubes, donde se venía jugando, y en 2012 y 2013 se dejó de jugar. Luego en 2014 se relanzó, y revitalizado y de una manera muy linda, espero que si se suspende suceda lo mismo con el Campeonato Argentino”, dijo Bilbao.