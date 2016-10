El músico Daniel Melero abre la Semana del Arte

En el marco de la 12ª Semana del Arte Rosario 2016, en su Fase II, este miércoles, desde las 19.30, los espacios del Centro de Expresiones Contemporáneas (Sargento Cabral y el río) se verán intervenidos con proyecciones y un gran cierre a cargo de Daniel Melero.

En el espacio de artes visuales se inaugurará la muestra Sudestada de Alejandra Veglio (Necochea), Querida Louise del Colectivo In Medias Res, Compresión del universo de Marcos Calvari (Bahía Blanca) y Diez bidones con el desagüe de aires acondicionados de Gaspar Núñez (Tucumán).

En el espacio Minigalería, Fernando Canabal expondrá Many me: Ideas propias, robadas y ausentes; en el Pasillo se inaugurará A mi me gusta mucho el arte IV de Pablo Boffelli y en la Galería Lumínica Juan Pablo García presentará ¿Cómo medir el horizonte?.

A todo esto se suma “Sueño Anfibio”, una performance de Pablo Panza y Maite Robetto; y “Live Cinema Piedra Bruta” de Javier Casadidio y Luigi Tamagnini.

Para cerrar la noche Daniel Melero presentará Atlas, su último trabajo discográfico acompañado por Yuliano Acri como músico invitado.

La muestra se podrá visitar hasta el domingo 30 de octubre de jueves a domingos de 17 a 21, con entrada libre y gratuita