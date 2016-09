El municipio sumará un paseo a metros del río en la ribera central

El municipio avanza en el proyecto para remodelar un sector de avenida Belgrano, en el tramo entre Rioja y Pellegrini, y convertir parte del sector en un sector de esparcimiento, con áreas verdes, bicisendas, senderos y bancos para descanso a metros del río.

En la mañana de este martes, la intendenta Mónica Fein encabezó el acto de apertura de sobres de la licitación “Entorno Ribera Central”. Se presentaron tres oferentes para llevar adelante el proyecto que contempla un presupuesto oficial de $31 millones.

Actualmente, la zona cuenta con un vallado en toda su extensión (desde la extensión de calle San Juan hasta Pellegrini), por lo que el proyecto prevé el corrimiento de las rejas unos 20 metros hacia el río. En ese lugar –entre la calzada este de la avenida y la reja– se ejecutarán las obras.

Las empresas que cotizaron fueron Prat S.R.L., que presupuestó la obra en $34.118.818,36; Dinale S.A., que ofertó $37.535.408,73 y la UTE compuesta por las firmas Dyscon S.A. y Del Sol S.R.L., que hizo la menor de las ofertas: $29.899.747,23, esto es algo más de un millón menos que el presupuesto oficial.

Previo a la apertura de sobres, Fein remarcó que la obra a realizar “fortalece y amplía el Parque Nacional a la Bandera, que es tan representativo de la ciudad” y que “no hay turista que no lo visite y no hay rosarino o rosarina que no lo disfrute”.

También mencionó que desde el municipio se está encarando “una transformación integral del Parque Nacional a la Bandera, en primer lugar del Monumento Nacional a la Bandera, a través de un proyecto desarrollado por nuestras áreas técnicas, que se ejecuta con recursos nacionales. Nosotros unimos a la remodelación del Monumento la remodelación del Parque”.

