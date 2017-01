El municipio cuestionó duro el traslado del Día de la Bandera

El nuevo calendario de feriados, modificado a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el gobierno nacional, generó críticas y rechazos de diversos sectores políticos. La principal polémica se desató a partir de la decisión de volver “transferibles” fechas históricas como el 24 de marzo, el 2 de abril y el 20 de junio (que conmemoran el último golpe de Estado, el inicio de la guerra de Malvinas, y el Día de la Bandera).

La intendenta Mónica Fein calificó la decisión de pasar la conmemoración del 20 de junio al lunes 19 como “un grave error” y consideró un retroceso ante un reclamo histórico de los santafesinos. Desde la Dirección del Monumento Nacional a la Bandera se mostraron sorprendidos de esta medida, en un año que prevé una celebración especial debido al 60º aniversario del emplazamiento histórico.

“Considero lamentable la decisión de volver a trasladar el Feriado Nacional del 20 de Junio. El Día de la Bandera debe ser inamovible”, publicó la intendenta Mónica Fein, a través de su cuenta de Twitter. La mandataria consideró que el DNU retrocede en un reclamo histórico de los santafesinos, ya que desde 2011 el 20 de junio fue considerado como inamovible, al igual que otros feriados nacionales como el 1º de mayo, 25 de mayo y 9 de julio.

“Durante mucho tiempo la Legislatura planteaba que trasladarlo permitía tener fines de semanas más turísticos, pero nosotros siempre discutimos eso, porque no hay que confundir fechas históricas con días turísticos”, sostuvo Fein. En consonancia con el reclamo, el concejal Horacio Ghirardi presentó una iniciativa para que el Ejecutivo municipal y los legisladores nacionales por Santa Fe realicen gestiones para que se retrotraiga la medida impuesta por el gobierno nacional. “Hemos peleado mucho tiempo para que se le reconozca al feriado del 20 de junio su particular carácter y sea declarado inamovible”, refirió el edil del Bloque Socialista.

Desde la Dirección del Monumento se mostraron sorprendidos ante el reciente decreto que afecta a una fecha “tan simbólica y especial para la ciudad”. “Es una noticia desagradable porque este 20 de junio es especial ya que cumple 60 años el Monumento. Veníamos trabajando muy bien con el gobierno nacional. Las obras de refacción prontas a comenzar son financiadas en parte por Nación y nos sorprende que no consideren un día tan importante”, señaló Hernán Colautti, director del Monumento. El funcionario adelantó que los actos oficiales previstos se realizarán el martes 20 de junio, más allá de la decisión del Congreso que puede revertir el decreto. “El 20 va a ser el día de los actos oficiales como siempre. No vamos a mover la planificación a otro día si este decreto queda establecido. Venimos haciendo reuniones con áreas municipales para preparar los festejos. Si es un día laborable se verá resentida la convocatoria para participar de las actividades”, advirtió el director del Monumento, quien espera que el Congreso revea el decreto.

En sintonía se pronunció el Instituto Nacional Belgraniano. “Nos tomó por sorpresa. Un feriado fijo fue una lucha de muchos años. La movilidad lo hace descender en la consideración general y pierde todo relieve. La gente no va a poder concurrir a los actos como es tradicional”, apuntó Miguel Carrillo Bastary, secretario del instituto que preside Manuel Belgrano, descendiente del prócer.

Para el historiador, la conmemoración renueva los vínculos con la nacionalidad: “La fecha pone de relieve que la bandera es un símbolo que unifica a todos los argentinos y destaca la trascendencia del proceso histórico de la generación de la Nación. Y agrega un elemento emotivo en la sensación popular: los mayores acompañan a los más chicos en un momento de esparcimiento y alegría”.

Calendario 2017

El gobierno nacional modificó por decreto el régimen de feriados, por lo que durante 2017 habrá 16 días no laborables. Los feriados nacionales que coincidan con los martes y miércoles serán trasladados al lunes anterior, mientras que los que coincidan con jueves y viernes serán trasladados al lunes siguiente. Quedan fijos los feriados nacionales de 1° de enero, Carnaval, Viernes Santo, 1° de mayo, 25 de mayo, 9 de julio, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

27 y 28 de febrero: lunes y martes de Carnaval (inamovible).

24 de marzo: viernes, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (pasa al lunes 27).

2 de abril: domingo, Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas.

13 de abril: Jueves Santo (día no laborable).

14 de abril: Viernes Santo (inamovible).

1° de mayo: lunes, Día del Trabajador (inamovible).

25 de mayo: jueves, Día de la Revolución de Mayo (inamovible).

17 de junio: sábado, Paso a la Inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes.

20 de junio: martes, Paso a la Inmortalidad del general Manuel Belgrano (pasa al lunes 19).

9 de julio: domingo, Día de la Independencia (inamovible).

17 de agosto: jueves, Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín (pasa al lunes 21).

12 de octubre: jueves, Día del Respeto a la Diversidad Cultural (pasa al lunes 16).

20 de noviembre: lunes, Día de la Soberanía Nacional.

8 de diciembre: viernes, Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible).

25 de diciembre: lunes, Navidad.

Etur: “Puede resultar beneficiosa”

La decisión del gobierno nacional de eliminar los feriados puente obedece a una intención de generar un “balance entre el desarrollo de la actividad turística y el fomento de otras actividades productivas”. Desde el Ente Turístico Rosario (Etur) consideraron que la modificación puede resultar beneficiosa para destinos de corta estadía, como Rosario.

“No creo que la modificación nos afecte, incluso puede ser beneficioso. Por la forma de vacacionar actual, en la que se buscan las escapadas, el tener más fines de semana largos durante el año nos puede llegar a beneficiar”, señaló Federico Stolar, director ejecutivo del Etur.

Según explicó, el nuevo calendario establece que en lugar de cinco fines de semana largo (de tres días) haya nueve, y los cuatro fines de semana extra largos (de cuatro días) se reduzcan a uno. “La coyuntura económica se reflejó en los últimos fines de semana largos, donde el promedio de estadía de los turistas es de dos noches. Hasta qué punto sirve tener un fin de semana de tres noches si la gente no lo va a aprovechar para viajar”, advirtió.

Por su parte, el secretario de Turismo de Rosario, Héctor “Pichi” De Benedictis, se mostró en desacuerdo con la modificación de los feriados movibles de 20 de junio y 24 de marzo: “Son dos fechas que tienen un simbolismo muy particular y que no me parece afortunado que se las entienda como turísticas. Merecen un análisis mayor que pensarlas sólo desde el lado económico”.

H.I.J.O.S repudió el decreto y lo adjudicó a política de olvido

La agrupación H.I.J.O.S repudió el decreto presidencial por el que traslada el feriado del viernes 24 de marzo al lunes 27 y denunció, a través de un comunicado, que “es un gobierno que necesita del silencio y el olvido”.

“Significa un desandar el camino que se fue transitando en el que conseguimos políticas públicas de memoria, verdad y justicia que el actual gobierno achicó. El cambio de fecha es algo simbólico pero muestra que el gobierno no quiere memoria, sino más olvido”, aseguró Juan Emilio Basso, militante de H.I.J.O.S en Rosario y agregó: “No es casual que también se cambie el 20 de junio, el 27 de febrero y el 2 de abril. Son fechas que explican nuestra historia y hacen a la identidad del pueblo y su lucha”.

El comunicado que difundió la agrupación sostiene: “La memoria es una herramienta peligrosa para ellos, ya que nos permite ver los lazos que unen a estas empresas beneficiarias de la masacre y la entrega institucionalizada a partir del 24 de marzo, en favor de esos mismos grupos empresarios que hoy nos gobiernan y bajo los designios del mismo FMI que hoy vuelven a ser palabra sagrada en la Casa Rosada”. El militante reforzó la convocatoria para marchar en la calle el viernes 24 de marzo. “Las luchas conseguidas fueron producto de la movilización popular. Lo simbólico es parte de una conquista social. Las políticas públicas son correlato de esa movilización y vamos a poner más fuerzas contra ese retroceso”, aseguró Basso.