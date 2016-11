El muleto de Central no pudo ante Olimpo

Con la cabeza en otra parte. Como si el torneo local no le importara. Central, con suplentes, no pudo ante un pobrísimo rival. La amenazante noche del Gigante sólo la salvaron los pibes Ojeda y Rivas, y el buen partido de Jonás. Nada más, poquito. Un campeonato local que lo tiene mucho más cerca del fondo que de los puestos de vanguardia. La decisión del DT de poner un once alternativo a la luz del resultado fue desacertada, pero considerando lo que viene fue lo correcto.

El partido fue para el bostezo prolongado. Sólo sacó la modorra los últimos minutos del primer tiempo y nada más. Central tuvo la pelota en demasía, pero no supo qué hacer con ella. Olimpo se tiró cerca de Champagne y desde estas premisas se hizo un partido aburrido, chato.

El debut de Rivas con tan sólo 16 años fue uno de los motivos para que los hinchas no se durmieran en las tribunas. El juvenil hizo algo distinto al resto: encaró con la pelota dominada. Ojeda también tuvo un buen partido y Jonás fue el mejor de la cancha. A Rodríguez se le notó horrores la falta de juego y a Burgos lo complicaron por arriba en el gol del empate. Nada más.

La rápida vuelta de hoja traslada todo al miércoles en Formosa. Allí el Canalla se juega el semestre y es por la Copa Argentina que Central tiene vida en esta última parte de 2016. Y por lo que se juega, como dice la canción, para el Canalla, “vale la pena estar vivo”. Porque esta primera parte del torneo local debe ser archivada rápidamente.