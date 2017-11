El ministro Pullaro se presentará en la Legislatura por las escuchas

El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, se presentará este miércoles en la Legislatura provincial para brindar explicaciones sobre las conversaciones telefónicas con el fiscal general Jorge Baclini y el gobernador Miguel Lifschitz, en las que se lo nota preocupado por la detención del ex jefe de la Unidad Regional V de Castellanos Adrián Rodríguez, apresado por supuestas irregularidades en el pago de horas extras a policías. La reunión informativa se realizará a las 9.30 en la sala de Presidencia de la Legislatura y contará con la presencia de diputados de todos los bloques. La audiencia no es abierta a la prensa.

En los audios que involucran a Pullaro se advierte la preocupación del ministro por la detención de Rodríguez, quien posteriormente fue liberado. El funcionario provincial apuntó a “los sectores más oscuros de la Policía” por la filtración de las conversaciones y señaló que “muchos terminan siendo voceros de estos sectores porque perdieron poder”, en referencia a la oposición.

Desde el Frente Progresista, el diputado provincial Joaquín Blanco señaló a El Ciudadano que su bloque “brindará respaldo y solidaridad” al ministro. “Repudiamos esta maniobra oscura de la que fue víctima Pullaro y parte del Poder Ejecutivo de la provincia. Las escuchas fueron totalmente ilegales y tuvieron la intención de desestabilizar al Ministerio de Seguridad y al gobierno provincial”, dijo Blanco. Sin embargo, expresó que el bloque oficialista “escuchará todas las preguntas” que formule la oposición y “las explicaciones del ministro”.

Diferencias en la oposición

El diputado provincial del Frente Social y Popular Carlos Del Frade fue quien más pedidos de informe realizó al ministro, por lo que se sintió aludido cuando Pullaro habló de “voceros” de los “sectores más oscuros de la Policía”.

“¿Por qué diablos salió a decir eso? Qué me diga con lujo de detalles cuáles son las fuerzas oscuras de la Policía que supuestamente hablan conmigo”, señaló el legislador en diálogo con El Ciudadano. Y consideró que la reunión de mañana será una buena oportunidad para que el ministro “explique por qué era tan cercana su relación con Rodríguez”.

Sin embargo, Del Frade descartó un pedido de renuncia a Pullaro: “Estoy totalmente en desacuerdo con la renuncia. Quiero que de explicaciones y que la Justicia investigue si hubo algún delito”.

Distinto piensa el diputado provincial del Frente Justicialista para la Victoria Héctor Cavallero. El ex intendente de Rosario adelantó que pedirá a Pullaro “que de un paso al costado”.

“Hay un trato intimista y amiguista que es totalmente impropio entre la máxima autoridad de Seguridad y un subordinado. No voy a insistir en saber si hay o no delito, eso lo tiene que definir la Justicia. Pero el manejo no es el que corresponde y Pullaro no tiene los elementos básicos para estar a cargo del Ministerio de Seguridad”, agregó el Tigre Cavallero en charla con El Ciudadano.

Por su parte, el legislador de Cambiemos Germán Mastrocola valoró que el ministro se presente en la Legislatura “para que aclare el panorama y explique de qué se tratan estas escuchas”.

El ex sindicalista consideró, en diálogo con El Ciudadano, que las explicaciones del gobierno provincial “hasta ahora son un poco confusas” y aseguró que luego del informe del ministro “se verá si amerita seguir investigando desde la Cámara de Diputados”.

Las intervenciones de la Justicia a la línea telefónica del ministro fueron solicitadas por la fiscal María Laura Martí y aprobadas por el juez penal de Santa Fe Nicolás Falkenberg, en el marco de la investigación sobre supuestas irregularidades en las horas extras del servicio policial, causa por la que fue detenido Rodríguez.

La filtración de los audios generó indignación en el gobierno provincial y el mismo Lifschitz salió a respaldar a su ministro pocos días después. “No se puede violar la intimidad de las personas de manera arbitraria, y menos si hubiera alguna mano política, una intencionalidad, y eso no lo descartamos porque nos llama mucho la atención la celeridad en los momentos previos a las elecciones en que se realizaron”, manifestó Lifschitz pocos días después de que los audios salgan a la luz.

“Vamos a agotar todas las instancias para que esta situación se investigue hasta las últimas consecuencias, y se determinen las responsabilidades que correspondan”, agregó.