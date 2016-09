El Miles mostró sus cartas en Rosario

Con la presencia del dirigente social Luis D’Elía, el ex vicepresidente Amado Boudou, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, el líder de Quebracho Fernando Esteche, el periodista Osvaldo Papaleo y el ex integrante de Montoneros Fernando Vaca Narvaja, entre otros, se realizó ayer en Rosario la presentación del partidos Miles.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio de básquet del club Sportivo América, ubicado en Tucumán entre Oroño y Balcarce, y también participaron del lanzamiento el dirigente local del Miles Juan Carlos Rodríguez y otros referentes de la conducción nacional del partido kirchnerista, como Adolfo Barja, Marcelo Parrilli y Alicia Sánchez.

D’Elía, fundador de Miles, describió a los integrantes del partido como “los patitos feos de los grandes medios”.

“Boudou es un patito feo por estatizar los fondos de las AFJP, Mariotto, por impulsar la ley de medios, y Vaca Narvaja y Papaleo por luchar contra la dictadura”, señaló el dirigente kirchnerista al subrayar que los integrantes de su espacio son “los más atacados por la prensa oficialista y por la Justicia”.

“Aunque nos procesen y nos metan presos vamos a seguir defendiendo el proyecto nacional y popular”, afirmó.

Al igual que el resto de los dirigentes del Miles, Esteche ratificó el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y definió al espacio político como “una herramienta en la construcción de la unidad del movimiento nacional y popular”.

Tampoco faltaron las críticas al gobierno de Mauricio Macri. Boudou señaló que desde el 10 de diciembre se perdieron en el país unos 500 mil puestos de trabajo y advirtió que existe un deterioro del sistema jubilatorio.

Por su parte, Mariotto consideró que el kirchnerismo debe trabajar para “volver al gobierno y profundizar lo que hicieron Néstor y Cristina”.

Mientras algunos adherentes del anterior gobierno intentan despegarse de la figura de la ex presidenta, el partido Miles reivindica cada una de las políticas kirchneristas. Mariotto, actual presidente del Miles, expresó que en caso de volver a ser gobierno, uno de los objetivos será “estatizar las empresas energéticas para evitar que se apliquen tarifazos”.

En el cierre se su discurso, el ex vicegobernador bonaerense hizo una referencia a Francisco, el “papa peronista”: “En un mundo con cada vez más peronistas, no puede ser que a la Argentina la gobierne un gorila”.

“Macri aumentó la pobreza”

El ex vicepresidente Amado Boudou le endilgó ayer a la gestión de Cambiemos un “empeoramiento en la distribución del ingreso” de la población y advirtió que las medidas económicas adoptadas por el actual gobierno “llevan a un aumento de la pobreza”.

“Se está viendo que las medidas que se han ido tomando respecto a un empeoramiento en la distribución del ingreso provoca que aumente, sin duda, la necesidad de ingresos a la población y eso lleva a un aumento de la pobreza”, sostuvo Boudou en declaraciones a la prensa formuladas ayer en la ciudad de La Plata, donde antes de venir para Rosario dictó una clase magistral en la Facultad de Periodismo.

Así respondió cuando fue consultado sobre los resultados de la primera medición del Indec después de tres años, que reveló la existencia de un 32,2% de la población en situación de pobreza, lo que implica 13 millones de personas.

En ese marco, el procesado ex vicepresidente consideró que “los tarifazos empeoran la distribución del ingreso y la devaluación ha tenido un fuerte impacto”. Por otro lado, entendió que la ex presidenta Cristina Kirchner es “víctima de una persecución muy fuerte” en el ámbito judicial tendiente a que la ex mandataria “no pueda hacer política”.