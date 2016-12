El Mercosur suspende a Venezuela como estado miembro

Venezuela quedó suspendida anoche como estado miembro del Mercosur, en una dura decisión contra la nación bolivariana por parte de sus socios, que adujeron el “incumplimiento” de las obligaciones asumidas en el Protocolo de Adhesión al bloque regional como basamento para la medida. El gobierno de Nicolás Maduro, sin embargo, negó el aplazo, y lo calificó como “un golpe de Estado”.

Un comunicado de la Cancillería argentina informó que la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue notificada por sus pares de la región sobre “el cese del ejercicio de los derechos inherentes a la condición de Estado Parte del Mercosur”, por lo que ya no tendrá voto en el bloque regional.

Según indicó la nota suscrita por los cancilleres de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, la decisión está vinculada con el vencimiento del último plazo acordado en septiembre para que Venezuela cumpliera con sus obligaciones de adhesión al Mercosur, esto es, la aprobación de resoluciones para adecuarse a las normas comerciales y políticas del bloque.

Los cancilleres recordaron que se había establecido que “el 1 de diciembre de 2016 se analizaría nuevamente el estado de cumplimiento de las obligaciones asumidas” por Venezuela “y que la persistencia del incumplimiento, a partir de esa fecha, importaría el cese del ejercicio de los derechos inherentes a su condición” de miembro.

Por su parte, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, afirmó: “Venezuela no ha sido notificada conforme a las normas de Mercosur y por lo tanto no podemos darnos por notificados de lo que se pretende hacer, que no es más que un golpe de Estado en el seno del Mercosur, estarían haciendo el Mercosur ilegal”.

En una conferencia de prensa, Rodríguez aseguró que su país seguirá siendo Estado porque entiende que cuenta con el respaldo del derecho internacional y de las reglas del Mercosur.

“Cualquier actuación a las espaldas de esta legalidad y de este sistema es absolutamente nulo, írrito y no tiene para nosotros ningún tipo de efecto, Venezuela anuncia que seguirá siendo parte de Mercosur, y seguimos ejerciendo la presidencia protémpore de este organismo subregional”, aseveró la canciller.

Previamente, a través de su cuenta de Twitter, Rodriguez denunció que hay una “ley de la selva” que está “destruyendo” el Mercosur y convocó “a los pueblos de Mercosur a no dejarse arrebatar sus mecanismos de integración, secuestrados por burócratas intolerantes”.

Venezuela –que ingresó al bloque en 2012– sostiene que algunos de los compromisos de adhesión chocan con su normativa interna, aunque el martes se había declarado dispuesta a suscribir uno de los convenios pendientes, relacionado con aranceles comunes y libre circulación de bienes.