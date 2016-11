El lanzamiento: el lunes se presenta la Copa Santa Fe

El próximo lunes 7 se realizará el lanzamiento de la Liga Provincial de Mayores de básquet Copa Santa Fe.

El acto se llevará a cabo en el Salón Blanco de la sede de Gobernación en Santa Fe (3 de Febrero 2649, primer piso) a las 19 y contará con la presencia del gobernador Miguel Lifschitz, además de las máximas autoridades deportivas de la provincia y del básquet federativo y asociativo más los representantes de los diferentes clubes que disputarán el certamen.

Allí se brindarán detalles del certamen que otorga un ascenso al Torneo Federal y del que tomarán parte 24 instituciones del todo el mapa santafesino, en una cifra impresionante.

La Copa Santa Fe mantendrá un formato similar al de las temporadas anteriores y el sorteo de grupos y zonas tendrá lugar el próximo 12 de noviembre en Rosario.

Previamente, el día 10 se presentarán las listas de buena fe. El salto inicial de la competencia está previsto para el 17 de este mes en Gálvez, en el estadio Víctor Comelli de Santa Paula.

De la Asociación Rosarina participarán El Tala, Atalaya, Sportsmen Unidos, Temperley y Talleres de Villa Gobernador Gálvez.

Por el Oeste Santafesino serán de la partida Atlético San Jorge, Atlético Sastre, Santa Paula y Ceci de Gálvez y Brown de San Vicente.

Mientras tanto, desde la Asociación Cañadense participarán Sport y Adeo, mientras que por la Venadense será de la partida Firmat.

Por el Noroeste confirmaron que jugarán Sportivo Suardi, San Lorenzo de Tostado, Unión de San Guillermo, Cacu de Ceres y Racing de San Cristóbal.

Por Santa Fe, también creció el interés con Colón de San Justo, Colón de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima de esa ciudad, y Rivadavia Juniors de la capital provincial.

Y por la Rafaelina estarán Atlético Rafaela y 9 de Julio.

Las instituciones se dividirán en tres grupos y competirán todos contra todos a dos ruedas. Una vez finalizada esta etapa, los mejores cinco elencos de cada zona y el mejor sexto pasarán a los playoffs, formando una tabla general según el rendimiento en la etapa clasificatoria. Allí en octavos se medirán 1 vs. 16, 2 vs. 15, 3 vs. 14, 4 vs. 13, 5 vs. 12, 6 vs. 11, 7 vs. 10 y 8 vs. 9. Los ganadores avanzarán y pasarán a cuartos de final, siempre respetando el puesto logrado en la general, para luego definir semifinales y final, con el título de la Copa Santa Fe y el ascenso al Torneo Federal.

Capacitan

El sábado se llevará a cabo la capacitación para operadores estadísticos en las instalaciones del Club Banco de Santa Fe de Rosario (27 de Febrero 370) a partir de las 15. Del mismo participarán los representantes de todas las instituciones, quienes aprenderán a operar el nuevo programa de Fiba Live Stats de la empresa Genius Sports o reafirmarán conceptos teóricos y prácticos de esta muy útil herramienta. La capacitación, que ya está en su cuarta edición en la Liga Provincial, será dictada por Nicolás Calmels, a cargo del sistema en la Liga Nacional Argentina. En el sitio Febasantafe.com.ar se sigue el certamen en vivo.

Se abrirá en Gálvez

El estadio Víctor Comelli, de Santa Paula de Gálvez, será el escenario para el duelo inaugural de la Liga Provincial de mayores Copa Santa Fe. El encuentro se disputará el jueves 17 de noviembre, con rival a designar en el marco de la primera fecha del certamen y que se conocerá una vez que se lleve a cabo el sorteo de zonas y del fixture de la competencia. Santa Paula es uno de los elencos santafesinos con trayectoria en el básquet nacional y pidió en esta campaña ser sede del duelo de apertura de la competencia, a lo que la Federación dio el visto bueno.