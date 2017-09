El “Kun” Agüero se fracturó una costilla en choque en Holanda

El delantero Sergio “Kun” Agüero regresará este mediodía a Inglaterra y será evaluado por los médicos de su club, el Manchester City, tras haber sufrido anoche la fractura de una costilla al chocar el taxi en el que se trasladaba rumbo al aeropuerto de Amsterdam, luego de haber presenciado en la capital holandesa un recital de su amigo, el cantante colombiano Maluma.

El club inglés publicó un breve comunicado en su página web en el que anunció que los médicos aguardarán la llegada de Agüero para evaluarlo luego del accidente de tránsito que sufrió en su día libre en Amsterdam, consignó la agencia de noticias EFE.

. @aguerosergiokun will be assessed by Club doctors today. #ManCity https://t.co/zF8a7AAwUG

— Manchester City (@ManCity) 29 de septiembre de 2017