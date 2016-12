El juez Ercolini procesó a CFK por asociación ilícita y ordenó un embargo por $10 mil millones

El juez federal Julián Ercolini procesó este martes a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos en el marco de la causa por el supuesto direccionamiento de obras públicas viales a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez.

En el mismo fallo, el magistrado también procesó a la ex mandataria por administración fraudulenta agravada, al considerar que durante su gestión se otorgaron obras a las empresas de Báez de forma discrecional.

Ercolini dispuso, además, los procesamientos por asociación ilícita de Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; del ex secretario de Obras Públicas José López; del ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti; de Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner; y de los ex funcionarios Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez.

Para el juez, CFK es “coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”.

“La ex mandataria habría realizado diversos aportes funcionales necesarios para la materialización de la maniobra que se le achaca”, sostuvo Ercolini. Por esa razón, el magistrado ordenó un embargo sobre los bienes de la ex mandataria “hasta cubrir la suma de 10.000 millones de pesos”.

Sobre De Vido, López, Periotti y Carlos Kirchner, también dispuso un embargo por la misma cifra; en tanto que para Daruich, Collareda, Garro, Villafañe, Pavesi y Santibáñez ordenó otro por 2.500 millones de pesos.

“En definitiva, se permite demostrar que durante los años 2003 a 2015, a través de todos los mecanismos legales establecidos en la Constitución Nacional y por las autorizaciones expresas de las propias normativas sancionadas para ello, los funcionarios mencionados intervinieron en el constante y regular aumento del presupuesto asignado a la DNV (Dirección Nacional de Vialidad), con el fin de beneficiar a las empresas del grupo de Báez por las obras contratadas en la provincia de Santa Cruz”, señaló el juez.

En un extenso fallo de 794 páginas, Ercolini consideró que Cristina Kirchner, De Vido, López, Periotti, Carlos Kirchner y Báez llevaron adelante un “plan sistemático y permanente, dado que la maniobra desarrollada se extendió a lo largo de 12 años”.

Los procesados, según el juez, “tuvieron por fin beneficiar a Báez con la asignación direccionada de la obra pública vial para concentrar en él los recursos económicos del Estado”.

Maniobra de persecución política

El 31 de octubre último, la ex presidenta se presentó en los Tribunales de Comodoro Py y pidió la nulidad de la causa, al denunciar que se trataba de una “maniobra formidable de persecución política”, y remarcó que la ejecución presupuestaria de la Nación estaba en manos de los jefes de Gabinete.

“No soy amiga ni socia comercial de Báez”, señaló la ex presidenta al declarar por primera vez sobre sus vínculos con el dueño de Austral Construcciones, luego de ser acusada de montar una “matriz de corrupción” durante su gobierno y favorecer al empresario con miles de millones de pesos a través de la licitación de obra pública, quien logró una concentración del 80 por ciento en Santa Cruz.

En su descargo, Cristina Fernández de Kirchner negó tener vínculos comerciales con Báez, en respuesta a la acusación fiscal que le atribuye fideicomisos en común y la compra venta de terrenos en Río Gallegos, e insistió en la nulidad de la acusación en su contra al sostener que no se realizó una auditoría completa sobre la licitación en la obra pública durante toda la gestión kirchnerista. (NA)

La asociación ilícita fue la figura penal creada por los gobiernos de facto y utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores

Tras su procesamiento, CFK publicó una carta en la red social Facebook. En la misiva, la ex presidenta arremetió contra el gobierno de Cambiemos, contra el el juez Ercolini y su par Bonadío, entre otros temas.

Postales de fin de año en el País del cambio y la alegría… https://t.co/emrFKS0lvX pic.twitter.com/bcNiXC2oRy — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 27, 2016

Por medio de una serie de enumeraciones, la ex mandataria criticó que Milagro Sala, a quien calificó de “presa política”, haya pasado Navidad entre rejas. También se refirió al sobreseimiento dictado por el juez Ercolini de Hernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto en la causa Papel Prensa, quienes fueron sobreseídos “sin siquiera citarlos a declarar, pese a que el fiscal de la causa así lo había solicitado, luego de imputarlos”.

Y finalizó: “¿Procesará también al 46% y al 54% que nos votaron en el 2007 y en el 2011? La asociación ilícita fue la figura penal creada por los gobiernos de facto y utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores.”

El abogado Dalbon, irónico

A los periodistas por tema @CFKArgentina llámenme luego de las 16 que me voy a dormir la siesta. Lo de Ercolini es humo sobre el agua. Bye pic.twitter.com/kLIzVItWtV — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) December 27, 2016

Gregorio Dalbon, el mediático abogado de CFK, dijo no estar preocupado por el procesamiento de la ex presidenta y cuestionó al juez Julián Ercolini.

“No sorprende (la medida de) Ercolini, se esperaba. Se apela. La causa no existe. Debiera procesar al 54% que la votó por co-autores. No hay delito. Tranqui. Ercolini, te deseo un gran 2017. Procesando fácil para que te revoquen fácil. Como verás, no estamos preocupados. No hay delito”, expresó Dalbon en su cuenta de Twitter.