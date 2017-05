El “increíble Vivas”: fue expulsado y se arrancó la camisa

Nelson Vivas, técnico de Estudiantes de La Plata, volvió a tener una reacción desmedida dentro de un campo de juego, arrancándose la camisa y pateando un micrófono de ambiente, enojado por un fallo arbitral en el partido ante Boca. La jugada que provocó la furia de Vivas se produjo a los 26 minutos del primer tiempo, cuando el arquero boquense, Agustín Rossi, salió a cortar un centro con los puños y en el envión golpeó a Juan Cavallaro, jugada reclamada por Estudiantes como penal. Sin embargo, el juez del partido, Silvio Trucco, consideró que no hubo infracción del portero “xeneize”, por lo que Vivas increpó con vehemencia al cuarto árbitro, Pedro Argañaraz. Éste informó lo ocurrido a Trucco y el árbitro expulsó a Vivas, que en ese momento explotó: se arrancó todos los botones de la camisa, le pegó una patada al micrófono de ambiente y se dirigió a los vestuarios a puro insulto. No es la primera vez que Vivas se desborda de esta manera. En octubre de 2013, cuando dirigía a Quilmes, el entrenador golpeó a un plateísta que lo había insultado, lo que provocó su salida de la entidad “cervecera”. Vivas, el técnico de #Estudiantes fue expulsado de la cancha y reaccionó de manera violenta https://t.co/OKZ22bvfnM pic.twitter.com/5YlY0qgi78 — Infobae Deportes (@InfobaeDeportes) May 6, 2017

