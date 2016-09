El gobierno santafesino analiza adherir al blanqueo de capitales

Gonzalo Saglione, titular del Ministerio de Economía santafesino, adelantó que se está analizando la adhesión o no a la ley de blanqueo de capitales propuesta por el gobierno nacional, y que antes de decidirse por el sí, estudiarán el impacto que dicha decisión tendrá en las arcas provinciales.

El ministro sostuvo que el tema blanqueo “lo estamos debatiendo en nuestra Legislatura. Nosotros no tenemos una postura dogmática. Si bien pensamos que el blanqueo no es deseable, hoy ya tenemos un proceso de este tipo encaminado por la Nación. Tenemos que analizar el impacto que le genera a la provincia. En el caso de adherir, estamos buscando un mecanismo que nos permita no perder beneficios. Ahora, queremos dejar en claro que no vamos a impulsar una moratoria”, remarcó.

En declaraciones a LT10, Saglione comentó que el lunes estuvo reunido junto a todos los ministros de economía provinciales con Alfonso Prat Gay, quien habló sobre la reducción de la tasa de inflación y sostuvo que la inversión está comenzando a mostrar algunos signos de reactivación.

Sobre los lineamientos generales del presupuesto nacional 2017, contó que el gobierno “se proyecta un crecimiento de la actividad económica del 3,5%, una tasa de inflación del 17% y un dólar a 18 pesos. El Gobierno nacional también nos adelantó que modificará el impuesto a las Ganancias. En los próximos días nos detallará esta reforma que impactará en la coparticipación que llega a las provincias”.

Comentarios