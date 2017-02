El Gobierno reconoció que fue un “error” no consultar al Congreso el acuerdo con el Correo

El secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, reconoció hoy que “fue un error” del Gobierno no haberle dado intervención al Congreso antes de aceptar la propuesta del Correo Argentino para saldar una deuda millonaria.

“Fue un error, pero lo que no admito que se ponga en duda es la intención, porque la intención es hacer las cosas bien, hacer lo que corresponde, poner todo arriba de la mesa, jugar a la transparencia ahora que somos Gobierno y no tapar durante años para que los chanchullos se descubran más adelante”, sostuvo el funcionario nacional.

En diálogo con Radio La Red, el integrante de la Jefatura de Gabinete también admitió “la sensibilidad del tema de ser una empresa controlada por la familia del Presidente”.

“Acá se hacen las cosas bien. Nadie está para beneficiar a sus amigos o a su familia, porque la Argentina cambió. Las decisiones las vamos a tomar en un marco de máxima transparencia”, agregó.

Al respecto, Quintana indicó que “frente a ese hecho el enfoque inicial del Gobierno fue que desde el punto de vista técnico los abogados del Ministerio de Comunicaciones estaban manejando el tema que estaba bajo un proceso judicial”.

Sin embargo, el secretario de Coordinación Interministerial planteó que “la primera decisión fue, frente al reconocimiento del potencial conflicto de interés desde el punto político, darle intervención pidiéndole al Congreso de la Nación que a través de la Auditoría General revise las decisiones de antemano”.

“Eso demuestra que hay una vocación de transparencia”, subrayó el funcionario nacional, quien señaló que “la intención es no ocultar nada y poner todo sobre la mesa para la tranquilidad de la gente”.

Y concluyó: “El ´si pasa, pasa´ no es nuestra metodología de trabajo y además en este caso no hay un hecho consumado. El acuerdo concursal está sujeto a una aprobación judicial que aún no ocurrió”.