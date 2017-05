El gobierno rechaza el 2×1, pero para el FpV fue “decisión” suya

El gobierno subrayó ayer que rechaza “el concepto del 2×1 y más aún que se aplique a crímenes de lesa humanidad”, al tiempo que lo calificó como “un símbolo de la impunidad”, pero el kirchnerismo consideró que el fallo de la Corte Suprema de Justicia fue una “decisión” de la Casa Rosada y anticipó que pedirá el juicio político de los magistrados. “Rechazamos el concepto del 2×1 y más aún que se aplique a crímenes de lesa humanidad”, afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aunque consideró que el fallo de la Corte Suprema que otorgó ese beneficio al represor Luis Muiña “es muy restrictivo” y “a lo sumo puede aplicarse a un puñado de casos”. Si bien aclaró que “eso tiene que resolverlo la Justicia”, el jefe de Gabinete remarcó en diálogo con Radio Nacional que el gobierno espera que “sea muy restrictivo” y cuestionó en duros términos ese sistema contemplado en una ley que fue derogada en 2001. El ministro coordinador señaló: “Para el gobierno el 2×1 es un símbolo de la impunidad en la Argentina, beneficiaba a los delincuentes más complicados, que estaban juzgados por los crímenes más duros y esto se agrava muchísimo con lo que tiene que ver con lesa humanidad”. Asimismo, el referente del PRO se refirió a las acusaciones que hicieron algunos sectores de la oposición y de los organismos de derechos humanos que vincularon a la Casa Rosada con el fallo del máximo tribunal. “Más allá de los que puedan ver fantasmas en las decisiones o los que necesiten politizar este tema porque con eso hacen una bandera de división, nosotros sostenemos una política de Estado en este sentido”, resaltó Peña, en alusión al proceso de Memoria, Verdad y Justicia. En ese sentido, el jefe de Gabinete recordó que el presidente Mauricio Macri obtuvo de parte de su par de Estados Unidos, Donald Trump, “documentos desclasificados para seguir profundizando el conocimiento de la verdad como reclaman los organismos de derechos humanos”. No obstante, el diputado nacional del FpV-PJ y nieto recuperado Juan Cabandié anticipó que pedirá el juicio político de los jueces de la Corte Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. “Es un indulto encubierto, esto merece juicio político contra los tres magistrados, sin lugar a dudas. Estos tres magistrados que están desconociendo el marco internacional. El Colegio de Abogados debería sacarle el título a estos tres magistrados”, sostuvo el referente de La Cámpora. En diálogo con Radio 10, el diputado criticó a los jueces pero afirmó al mismo tiempo que, más allá de que varios funcionarios hayan condenado la decisión del máximo tribunal, “el fallo es una decisión del gobierno”. “El voto de Highton de Nolasco tiene algo de retribución porque se está discutiendo la edad de los jueces, no sea cosa que no se aplique a los jueces de la Corte y ella siga en la Corte”, señaló Cabandié. Detuvieron a Riveiro, uno de los jefes del Plan El coronel (RE) José Osvaldo Riveiro, condenado en ausencia en Francia a 25 años de cárcel por su protagonismo en el Plan Cóndor de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur y jefe de los militares argentinos que organizaron a los contras que lucharon contra el gobierno sandinista de Nicaragua, desde comienzos de la década del 80 hasta la guerra de Malvinas, fue detenido el jueves pasado cuando se presentó para ser atendido en la guardia del Hospital Militar Central Cirujano Cosme Argerich. Riveiro fue durante la última dictadura subjefe de la Jefatura II (Inteligencia) del Ejército, cuyo titular era el general Alberto Valín, y desde antes del golpe se había especializado junto a otros militares en actividad y retiro en infiltrar la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), lo que consiguieron hacer en vísperas del frustrado intento de copar el cuartel Domingo Viejobueno, en la localidad bonaerense de Monte Chingolo, una cruenta derrota de la que el ERP no se pudo recuperar. En el ínterin, Riveiro participó en la reformulación de los servicios de inteligencia de la longeva dictadura del presidente de facto del Paraguay, general Alfredo Stroessner, y en el secuestro y desaparición de dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile. Riveiro se presentó en la guardia del HMC y, cuando sus datos fueron ingresados al sistema de admisión del hospital, el personal de la clínica observó que figuraba en calidad de prófugo, por lo que se solicitó la presencia policial. Tras realizar las consultas correspondientes, los efectivos de la Policía porteña constataron que Riveiro tenía un pedido de captura internacional de Francia por delitos de lesa humanidad y una causa pendiente en el juzgado federal Nº1 de Mendoza. En 2010, Riveiro –al igual que antes Alfredo Astiz– fue condenado en los tribunales franceses por su participación en la desaparición de personas durante la última dictadura cívico militar. Riveiro, quien comandó las operaciones antisandinistas que en el terreno encabezaba el mayor retirado José Hoya, alias Santiago Villegas, fue un personaje clave en la aplicación del terrorismo de Estado durante la última dictadura y el factótum local del Plan Cóndor. Desde hace al menos un cuarto de siglo fue, además, protagonista de libros como Gorriarán, La Tablada y las guerras de inteligencia en América Latina (1993). El último de estos libros es Los Doblados, de Ricardo Ragendorfer, sobre las infiltraciones de la inteligencia militar en el ERP, que apareció el año pasado. Consultado por Télam, Ragendorfer dijo que, a pesar de las órdenes de captura nacionales e internacionales, “en realidad nadie lo buscaba”. “El tipo supo poner los pies en polvorosa en el ya remoto verano de 2002 luego de ser localizado su hogar por el abogado Horacio Méndez Carrera, quien representa las querellas por todos los franceses desaparecidos en el país. Durante años me pregunté sobre su paradero, ya que su figura atraviesa mi libro, Los Doblados, como un fantasma apenas disimulado”, agregó. “Debo confesar que ese individuo regordete, alcohólico, por momentos ridículo y profundamente cruel fue para mí lo que para un entomólogo un escorpión. Y es notable que su ausencia penal se haya desplomado simplemente por obra de un trámite hospitalario. Lo que se dice, una muestra palmaria de la banalidad del mal”, remató. Riveiro quedó internado en el hospital con un diagnóstico de demencia senil. No se informó si alguien lo llevó hasta allí y reclamará la recompensa que por él se ofrecía.

