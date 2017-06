El gobierno dio marcha atrás con recorte a discapacitados

El termómetro social le puso freno a una medida de insensibilidad espartana orquestada desde el Ministerio de Desarrollo Social: la ministra de esa cartera, Carolina Stanley, confirmó que el gobierno dará marcha atrás con el recorte de pensiones por discapacidad, que alcanzó a unas 70.000 personas en lo que va del año. El beneficio –de 4.776 pesos– será restituido la semana próxima, al tiempo que se revisará caso por caso. El anuncio del gobierno no aminoró la bronca: en ciudades de todo el país, hubo concentraciones para rechazar la medida. En Rosario, unas mil personas desafiaron la llovizna y se juntaron en el Monumento con pancartas.

La política de prueba y error parece ser el modus operandi del macrismo. El año pasado, el ministro nacional de Energía y Minería, Juan José Aranguren, inmortalizó la frase “estamos aprendiendo sobre la marcha” cuando intentó justificar ante el Congreso el tarifazo de energía. En febrero, el gobierno retrocedió en su intento de licuar la millonaria deuda de Correo Argentino –del grupo Macri–. Hace un mes, el fallo 2×1 de la Corte Suprema que beneficiaba a represores obligó al Ejecutivo a promover a regañadientes un decreto para impedirlo, ante un masiva marcha en repudio. Este jueves, asediada por el rechazo, Carolina Stanley, en una entrevista por Radio Dos, atribuyó a “errores de aplicación de criterio” el arbitrario recorte de pensiones a discapacitados y restableció el beneficio, que podrá cobrarse la semana que viene. Luego, avisó, se revisará caso por caso. “No quiero que vivan angustia e intranquilidad, atenderemos cada una de las situaciones y restableceremos todas las pensiones que por error de aplicación de criterio pueden haber dejado de percibir”, se excusó la ministra. Y expresó que lo que se pretendía desde el Ejecutivo con el ajuste es “eliminar y combatir las mafias, los abusos y el uso clientelar de las pensiones, otorgadas a quien tal vez no lo merecía”.

Repercusiones amplificadas

En el ámbito político local y provincial, los rechazos al ajuste de pensiones llegaron por todos los frentes.

Las historias de personas con discapacidad reproducidas por la prensa le pusieron nombre a lo que en un principio era una masa anónima aglomerada en una cifra.

La rosarina Yanina Martínez, campeona paralímpica en atletismo, había dejado de percibir su beneficio. La noticia circuló en todo el país. Este miércoles, la intendenta Mónica Fein manifestó su solidaridad y subió una foto por Twitter con la campeona y el entrenador. “Yanina Martínez representó al país y ahora le arrebatan un derecho. Vergonzoso, no hay lugar a errores. Rosario no los dejará solos”, decía el posteo.

A las pocas horas, el diputado provincial del PRO Roy López Molina, en un anuncio individual que anticipaba la marcha atrás de Stanley, daba a conocer a través de Twitter que Yanina iba a contar nuevamente con el beneficio. “Hicimos las gestiones necesarias y la pensión de Yanina Martínez está habilitada. Volverá a cobrar desde agosto retroactivo al mes de mayo”, expresó el funcionario.

Rechazo desde el Concejo

En tanto, este jueves el Concejo Municipal aprobó un proyecto presentado por la concejala Daniela León en “enérgico repudio a la medida adoptada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en claro perjuicio de las garantías constitucionales y derechos adquiridos de las personas con discapacidad”.

“Es un grave error esta situación, puesto que se invoca una resolución que establece una ayuda asistencial solo en casos de «extrema indigencia», lo que se contradice con tratados internacionales, leyes nacionales y sobre todo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo”, agregó la edila.

La declaración fue aprobada por la totalidad del Concejo Municipal, a excepción del bloque PRO, que decidió abstenerse en la votación.

Más chicanas políticas

En ese sentido, Charly Cardozo fue uno de los concejales del bloque Cambiemos que dio la cara. Salió a criticar al Frente Progresista y, por supuesto, le pegó al kirchnerismo: “A pesar de que Nación ya anunció que se revisarán todas las pensiones, el socialismo sigue haciendo un uso político miserable de un tema que ha sido aclarado. El kirchnerismo usó este derecho de manera indiscriminada para pagar favores políticos y aún así en 2015 la ex presidenta dio de baja más de 150 mil pensiones”.

Por su parte, desde el oficialismo local la concejala del Frente Progresista Verónica Irizar se refirió al presunto error que derivó en la quita de pensiones a personas con discapacidad y criticó al gobierno nacional: “Estoy esperando el día que el PRO se equivoque para los que menos tienen”.

La edila destacó luego: “Hicieron una campaña prometiendo pobreza cero y hoy en día estamos cansados que el gobierno nacional siempre le quite a los más necesitados”. “Nos indigna que sigan tomando este tipo de decisiones que solo perjudican a personas que viven en situaciones desiguales”.

Denuncias en la Defensoría

Al mismo tiempo, el defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, recibió este jueves en la sede Rosario de la institución al subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad provincial, Maximiliano Marc, con quien analizó la situación generada por la quita de pensiones no contributivas.

El defensor puso además en consideración del funcionario provincial el documento que este viernes presentará en la ciudad de Buenos Aires, donde los miembros de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) se reunirán con representantes del gobierno nacional para tratar este tema. Lamberto comunicó a Marc que más de 250 personas denunciaron en la Defensoría que dejaron de percibir sus pensiones por discapacidad.

Concentraron en el Monumento

Unas mil personas desafiaron la garúa y se juntaron este jueves a la tardecita en la zona del mástil y llama del Monumento para rechazar el recorte de pensiones a personas con discapacidad, en una movida que tuvo réplica en varias ciudades de todo el país. La marcha atrás del gobierno no hizo mella para que organizaciones sindicales, partidos políticos y sobre todo familiares de afectados armen cientos de pancartas con mensajes como “¿Por qué con los más débiles?”, “No a la quita de pensiones” y “con los derechos no se juega”. Muchos convocados no sufrieron el recorte pero decidieron ir igual, en apoyo. “Si los números tienen que cerrar que se fijen por otro lado. No tendrían que aumentarse la dietas”, dijo un participante allegado a los nadadores Los Tiburones. “Lo más terrible es que se quedan sin obra social y sin medicamentos”, graficó.

Respuesta de la Justicia

El juez Aurelio Cuello Murua del Juzgado Federal N 1 de Rosario hizo lugar a la medida cautelar presentada por Silvia Settetrombe, una mujer discapacitada a la que le habían quitado la pensión. El magistrado ordenó este jueves al Ministerio de Desarrollo Social restituir inmediatamente la pensión no contributiva por invalidez y que le pague los haberes no cobrados desde el mes de mayo. “Nos alegra muchísimo esta resolución, porque sienta un precedente importantísimo en los Tribunales rosarinos. Afortunadamente el Poder Judicial demostró estar a la altura de las circunstancias y proteger los derechos de Silvia”, comentó el abogado de la mujer y ex concejal Roberto Sukerman.