El Gato entrenó y está para jugar

Diego Osella recibió ayer una buena noticia pensando en el equipo para recibir el domingo a Tigre en el Parque de la Independencia. Es que Mauro Formica pudo participar de la práctica de fútbol que tuvo lugar en el Marcelo Bielsa y su presencia ante el Matador de Victoria está prácticamente garantizada.

El Gato arrancó la semana con una molestia en la zona del pubis que obligó a Osella y al cuerpo médico a estar atentos a su evolución. Si hasta se puso en duda que pudiera estar a disposición del cuerpo técnico este fin de semana. Sin embargo, ayer participó con normalidad del ensayo futbolístico, aunque luego fue reemplazado por Mauro Matos para no sobrecargarlo.

La única modificación que Osella realizó desde el arranque de la práctica fue el ingreso de Juan Ignacio Sills por Diego Mateo, quien se encuentra suspendido por su expulsión ante Quilmes en la primera fecha del campeonato.

Así, el equipo que comenzó la sesión futbolística incluyó a Luciano Pocrnjic; Luis Advíncula, Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi, Germán Voboril; Juan Ignacio Sills, Facundo Quignón; Joel Amoroso, Mauro Formica, Maxi Rodríguez; Ignacio Scocco. De no mediar imponderables, este sería el equipo titular para enfrentar a Tigre el domingo desde las 14 en el Parque Independencia y con arbitraje de Patricio Loustau.

Después, el entrenador leproso realizó tres modificaciones: Sebastián Prediger ingresó por Sills, Fabricio Formiliano reemplazó a Domínguez en la última línea y Matos sustituyó a Formica para acompañar a Scocco en ofensiva.

Tensión por el pulmón

Una tensa reunión sostuvieron ayer representantes del gobierno provincial, dirigentes leprosos y encargados de la seguridad. Es que mientras Diego Maio, coordinador de Seguridad en Competencias Deportivas de Santa Fe, defendió la decisión de colocar un pulmón en la parte baja de la popular sur del Marcelo Bielsa el domingo ante Tigre, el vicepresidente leproso Cristian Damico criticó que la decisión se tomó sin consultar a los directivos rojinegros.

“Es un claro mensaje que quiere dar el Ministerio a la barra y a la gente”, dijo Maio en declaraciones en LT3. Esta determinación ya había sido tomada para el partido del domingo pasado ante Sportivo Las Parejas por la Copa Santa Fe, aunque finalmente la tribuna baja no fue habilitada. Maio explicó luego que este pulmón “estará ocupado por la policía”.

“Esta gente (por la barra leprosa) ha interrumpido un partido y ha extorsionado a la dirigencia del club. Son medidas antipáticas que nadie quiere tomar, pero lo creemos necesario y convencidos de que el mensaje le tiene que llegar al barra: si se sube al alambrado las consecuencias serán para el club, si se sube al alambrado va a ser identificado. Y al hincha común hay que decirle que hay que terminar con este aguante a la barra, porque esa gente no quiere ver el partido”, señaló.

Y agregó: “Esto no es algo simbólico. Es una presencia del Estado en un lugar donde habitualmente están los violentos. Queremos demostrarle a la gente y al violento que cuando se comete un ilícito hay consecuencias”.

Maio reconoció que “fue una reunión muy intensa” y contó que “el vicepresidente (Cristian) Damico se fue y quedó la gente de seguridad y se conversó en muy buenos términos”. “Cada uno expuso sus posiciones y el vicepresidente consideró que si ya estaba la decisión tomada no tenía nada para aportar, lo que no fue así ya que luego con el jefe de seguridad y el otro directivo intercambiamos opiniones”, amplió.

Más tarde, Damico salió al cruce y explicó por qué tomó la decisión de levantarse de la reunión: “Nos llaman a encontrarnos para hablar sobre el operativo y ya estaba todo decidido. La intervención que hacen en la tribuna no se entiende. Pido que me expliquen por qué hacen un pulmón y no protegen el alambrado. La gente violenta se va por los costados y se trepa a los alambrados, como lo hicieron en el Clásico que jugamos de local. No necesitamos mensajes simbólicos, necesitamos acciones que sirvan. Y de qué me sirve que esté el hueco de la popular y se trepen al alambrado por el costado”.

