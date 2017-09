El futuro de la provincia en el Interasociaciones U13

Desde este viernes se disputará en Santa Fe el certamen Provincial Sub 13 con los ocho seleccionados masculinos asociativos en busca del último título del año. En esta temporada de los torneos de varones, Rosario se impuso en mayores, Santa Fe triunfó en Sub 19, Cañada de Gómez lo hizo en Sub 17 y Noroeste en Sub 15.

En este informe de El Hincha, un adelanto de los planteles de todos los seleccionados, con los jugadores de mayor proyección de la provincia iniciando su recorrido.

Santafesina: Máximo Ambrossini, Marcos Lipowy, Juan Cruz Torren (Banco Provincial), Octavio Córdoba y Lucas Peralta (Unión de Santo Tomé), Matías Cagliero (Santa Rosa), Mateo Pozzo (Regatas Santa Fe), Diego Collomb (Almagro), Bautista Rodríguez, Lautaro Labath (Gimnasia), Thiago Ramassotto, Facundo Chamorro (Regatas Coronda). DT: Fernando Ciprián. Asistente: Germán Arancio.

Rosarina: Juan Francisco García (Maciel), Dalmiro Bustamante (Provincial), Lucio Grimauldo (Red Star), Mateo Bartolacci (Regatas), Lucas Herrera (El Tala) Facundo Pérez (Unión y Progreso), Nahuel Carrasco (Náutico), Augusto Moresco (Temperley), Julián García, Lautaro González, Facundo Colusso y Tiziano López (Atlantic Sportsmen). Técnico: Andrés Piccoli; Asistentes: Lionel Ceñera y Leandro Tesido.

Noroeste: Victorio Lione, Guido Piovano, Tadeo Martina, Leonardo Scandolo (Unión de San Guillermo), Lorenzo Bastía, Gabriel Schurrer, Juan Trionfetti (Atlético Ceres Unión), Nazareno Gorosito, Benjamín Marchiaro, Bautista Manasero, Jerónimo Haller (Central Ceres), Juan Martín Bernaus (San Lorenzo). DT: Rafael Borello.

Reconquistense: Lautaro Casanova, Fernando Arce, Yemel Mansur, Lautaro Oliva (Adelante), Mateo Loza (Platense), Valentin Planisich, Mateo Núñez, Juan Martín Pergolesi y Franco Agretti (Unión Avellaneda), Joaquín Dalla Fontana (Centro Recreativo Calchaquí), Juan Pablo Schmidt, Renzo Baroni y Enzo Pitano (Círculo Vera). DT: Esteban Muchut y Emanuel Vallejos.

Venadense: Bruno Sánchez, Matías Ferrari (Firmat), Máximo Casadei (Argentino), Martín Castelar (Peñarol), Germán Marino, Ulises Lacánfora (Ciudad), Ignacio Tomé (Atenas), Ignacio Miazzo (Sportsman), Lautaro Pascual, Nazareno Pascual, Nicolás Stenta, Nazareno Galzusta (Olimpia). DT: Alejandro Anziano. Asistente: Carlos Mendoza.

Rafaela: Fernando Farías (Unión), Ulises Rodríguez (Libertad), Franco Alemani (Libertad), Gastón Delmastro (Unión), Francisco Cantalejo (Atlético), Juan Cruz Ball (Independiente), Jacinto González (Libertad), Ignacio Zafetti (Independiente), Juan Bautista Meier (Unión), Valentino Dalmazzo (Peñarol), Simón Cáceres (Sportivo Ben Hur), Nicolás Chiaraviglio (Libertad). DT: Rodrigo Juárez. Asistentes: Lucas Pecantet y Juan Rodríguez.

Oeste: Rafael Scaglia, Emanuel Gianoglio (Atlético Sastre), Emiliano Strumia, Santiago Lisey y Dalmiro Unrein (Trebolense), Atilio Sosa, Mateo Ceci, Nahuel Ringlenstein (Ceci), Felipe Moresco (San Martín), Facundo Valentino, Bruno Motto (Atlético María Juana), Fausto Chiabrando (Atlético San Jorge). DT: Matías Contreras. Asistente: Juan Amato. PF: Ramiro Giannetti.

Cañadense: Julián Grau, Lucas Salles, Franco Peralta, Gabriel Torino, Santiago Cuberlis (Sport), Juan Claros, Francisco Montesi (Sarmiento), Franco Cerutti, Ramiro Mielejczuk (Carcarañá), Baltazar Merlo (Sportivo Rivadavia), Gerónimo Genero (Atlético San Genaro), Juan Luna (Totoras Juniors). DT: Leonardo Silvano. Asistentes: Bruno Carrá y Andrés Buseghín.